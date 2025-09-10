Mbappé apoia Zidane como futuro técnico da França: “Ninguém vai dizer não a ele”

“Com ele (Zidane), não há necessidade de complicar as coisas. É o Zidane. Ninguém vai dizer não a ele. Só ele pode fazer isso. Se for ele, ótimo! E se for outro, ótimo também. Mas ele é o único na história do futebol francês que detém quase todos os direitos”, completou.

Caso polêmico na carreira

A publicação também abordou temas polêmicos. Entre eles, a acusação de estupro em outubro de 2024, na Suécia. Nesse sentido, na ocasião, a investigação contra o atacante do Real Madrid foi encerrada por falta de provas suficientes.

” Foi simplesmente triste ver todo mundo explorando uma questão tão séria. Acontece com tantas mulheres, infelizmente, que não podemos nos aproveitar disso para fazer manchetes e artigos. Assim, ninguém se deu ao trabalho de perguntar o que aconteceu com a possível vítima. E quando todos viram que eu não estava nessa história, o que aconteceu? É uma questão delicada e me deixou triste. Eu sabia que ela ia se safar porque eu não estava envolvido, a polícia nunca me ligou, meu nome nunca foi mencionado. Eu sabia desde o início que tudo ficaria bem, mas é complicado”, concluiu.

