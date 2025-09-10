Mbappé apoia Zidane como futuro técnico da França: “Ninguém vai dizer não a ele”

Ao completar dez anos de carreira, Mbappé concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal francês L’Equipe. Assim, na publicação, o atacante analisou diversos temas com a conquista da Champions League pelo Paris Saint-Germain, o arquivamento do caso do suposto estupro que envolveu seu nome e um treinador que deseja ver à frente da França.
“Tenho amigos no time (PSG), e quem me conhece sabe que a amizade é importante para mim. Não se pode cuspir em um time onde seus amigos estão. Minha história acabou e eu saí sem arrependimentos. Até as coisas que fiz de errado fazem parte da minha história. Dessa forma, quando joguei lá, chegamos muito perto, chegando a duas semifinais e uma final. Não vencemos e meu tempo acabou”, disse.
“É o time mais talentoso, sim (França). O mais forte, ainda não. O com o maior potencial, sim. É infinito. Em todas as posições, eles jogam como titulares nos melhores clubes do mundo. Só isso. Mas, como time, ainda não somos mais fortes do que o time que venceu a Copa do Mundo em 2018 ou o que chegou à final em 2022. Este time tem potencial para ser o melhor? 100%. Será? Depende de nós. Temos que ser ambiciosos com jogadores dessa qualidade”, analisou.