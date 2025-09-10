Casares admite vendas abaixo do esperado e defende estratégia no São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, tem convivido com a insatisfação de parte significativa da torcida tricolor. Em um ano marcado por cortes de gastos e contratações pontuais sem grandes investimentos, ele já autorizou a saída de quatro jovens promissores desde janeiro, em negócios que não ultrapassaram a barreira dos 10 milhões de euros cada.

No segundo mandato, Casares afirma que a situação financeira do clube o obriga a aceitar propostas que, em outros mercados, dificilmente aconteceriam. Somente em 2025, o São Paulo negociou William Gomes com o Porto (9 milhões de euros), Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk (10 milhões de euros) e também Matheus Alves e Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, cada um por 6 milhões de euros.

“Eu não vou mencionar nomes, mas tivemos jogadores que foram lançados, que eram promissores e não foram vendidos. E que acabaram no âmbito esportivo. Eu recusei nesta mesa uma proposta de 6 milhões de euros por um. É um risco. O dinheiro não aceita desaforo”, declarou o dirigente, em entrevista ao site ‘ge’.

Torcida dividida e pressão nas redes

As constantes vendas de jogadores da base, uma das maiores fontes de receita do Tricolor, têm gerado protestos entre torcedores, especialmente nas redes sociais. Parte da arquibancada entende que o clube poderia resistir mais às propostas e apostar no retorno esportivo dos garotos.

Casares, no entanto, garante estar seguro de suas decisões e lembra que as críticas fazem parte da função que ocupa:

“Tenho que olhar para a minha consciência, para a minha convicção e aceitar com normalidade as críticas, desde que não aconteçam de forma exacerbada, mas entender que a rede social hoje traz a emoção. Não posso me preocupar com isso, senão não sentaria nesta cadeira.”

São Paulo tem superávit como meta

Até o momento, o São Paulo já arrecadou mais de R$ 200 milhões em vendas, superando a previsão orçamentária para o ano. A diretoria trabalha para encerrar 2025 com saldo positivo, o que Casares considera essencial para preparar o clube para o futuro.

“Mas não podemos entender que é vida normal ter déficit, temos que buscar o superávit. Esse esforço vale a pena. Eu sei que é incompreensível, o torcedor quer ganhar tudo e quer contratações, mas a conta não fecha. Eu prefiro estar sendo criticado, mas lá na frente depois estar sendo julgado por uma obra feita. Espero um clube com sinais de recuperação para futuras gerações”, completou.

O São Paulo tem alternado bons resultados esportivos recentes com a necessidade de equilibrar as contas. Contudo, mesmo com títulos conquistados nos últimos anos, como a Copa do Brasil e a Supercopa, a saúde financeira segue como prioridade absoluta da atual gestão.

