Corinthians x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (10/9), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam. No jogo de ida, o Timão levou a melhor e venceu em Curitiba por 1 a 0. Assim, a equipe de Dorival Júnior joga por um empate para ir à semifinal. Já o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis ou por dois tentos para avançar na competição.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar, ao vivo, o jogo, a partir de 20h. Cesar Tavares está confirmado na narração. Ao lado dele, João Miguel Lotufo assume a bronca nos comentários e Luiz Gaspar conduz as reportagens.

