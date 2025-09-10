Santos encerra ciclo de contratações nesta temporada

O Santos considera fechada a sua lista de contratações para a temporada de 2025. O argelino Bilal Brahimi, aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, deve ser o último nome incorporado ao elenco neste ano. Com isso, o Peixe volta suas atenções exclusivamente para a segunda metade do Campeonato Brasileiro, deixando para avaliar o mercado novamente apenas no fim da temporada.

Ao todo, foram oito reforços confirmados desde a abertura da janela. Inicialmente, a ideia era trazer apenas três atletas — um zagueiro, um volante e um ponta-direita. A troca no comando técnico, com a saída de Cleber Xavier e a chegada de Vojvoda, acabou ampliando o leque de necessidades e levou a diretoria a agir com mais intensidade.

Chegaram os zagueiros Alexis Duarte e Adonís Frías, os laterais Mayke e Igor Vinícius, o volante Willian Arão e os atacantes Caballero, Lautaro Díaz e Bilal Brahimi.

Brahimi, em especial, foi avaliado como uma oportunidade de mercado promissora. Afinal, ele passou por uma análise conjunta entre o departamento de scout, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o próprio Vojvoda.

Satisfação da diretoria e próximos passos

Nos bastidores, a diretoria considera a janela bem-sucedida. Assim, não prevê novos investimentos até dezembro. A não ser que surja algum jogador livre considerado capaz de “ajudar muito” na luta do Santos no Brasileirão. Hipótese vista como improvável neste momento.

O foco agora é dar ritmo e entrosamento ao elenco para que o Peixe se afaste de vez da zona de rebaixamento e consiga consolidar resultados mais consistentes sob o comando do treinador argentino.

Expectativas e dúvidas

Entre os reforços, a maior incógnita é Willian Arão, que atuou apenas uma vez desde a chegada ao clube. Afinal, o volante ainda busca recuperação física plena para voltar a ficar à disposição e mostrar seu potencial dentro de campo.

Com a reformulação concluída, o Santos deposita suas esperanças em Vojvoda e no grupo renovado para que 2025 fique na memória não pela luta contra o descenso, mas pela recuperação no segundo turno do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.