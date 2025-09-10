Globoplay aposta alto, mas recebe negativa para nova produção sobre futebol

Enquanto a Globo busca se firmar no cenário esportivo digital, a plataforma Globoplay se prepara para lançar uma série inédita ambientada no universo do futebol. O ‘Último Lance’ trará aos espectadores uma narrativa centrada em um ex-jogador, estrelado por Cauã Reymond, que se reinventa como agente de atletas. Ainda em processo de elaboração, sem data para estrear, o projeto já gerou recusas nos bastidores.

Sabe-se pouco sobre a produção, que ainda sequer deu início às gravações, além de que a proposta se baseia numa perspectiva dramatúrgica dos bastidores do futebol profissional. Cauã Reymond dará vida ao personagem que deixará os gramados para atuar no lançamento de craques, com abordagem voltada a dilemas pessoais, conflitos empresariais e escolhas éticas que impactam carreiras.

As gravações estão previstas para começar em novembro. Isso porque Cauã segue em atuação na novela ‘Vale Tudo’, da Globo, em que interpreta o personagem César Ribeiro.

Convite negado

O projeto mirou em nomes relevantes da teledramaturgia brasileira e, além de Cauã, fez convite à Bruna Marquezine. Ela, contudo, recusou a oferta para interpretar a jovem advogada que atuaria como parceria do protagonista na trama.

A ideia para atriz era torná-la uma das figuras centrais da narrativa, exercendo papel de confiança e apoio ao ex-jogador. Não há informações oficiais sobre o motivo da recusa, mas acredita-se que ela esteja envolvida com produções internacionais e optou por não retornar à emissora.

Bruna que, aliás, ficou marcada no meio esportivo à época do namoro com Neymar. Inclusive, ela esteve presente em manifestações provocativas ao camisa 10 do Santos recentemente nos estádios. A torcida do Sport, por exemplo, preparava máscaras para distribuir nas arquibancadas durante o confronto contra o Peixe, mas agentes impediram a ação.

????Torcia do Sport começa a produzir máscara de Bruna marquezine pra sábado pic.twitter.com/o32vEzaJP0 — SPORT BOOMERS ???? (@sportboomers) July 24, 2025

A atriz Duda Santos ganhou a vaga na sequência e assumirá o papel da advogada na história.

Globoplay segue tendência

Os mais aclamados do momento são ‘Ted Lasso’, o documentário Beckham e séries sobre grandes nomes como Maradona. ‘Conquista de um Sonho’ e ‘Neymar: O Caos Perfeito’ também servem como exemplos entre queridinhos do público.

A escolha de explorar o universo futebolístico segue uma tendência de produções que unem paixão nacional e enredos densos. A Netflix também acertou com a aposta em ‘The English Game’, que retrata a origem do futebol moderno na Inglaterra.

Sunderland ‘Til I Die e All or Nothing: Brazil National Team também conquistaram espaço ao mostrar o impacto do esporte na vida de atletas, clubes e torcedores.

A série, portanto, faz parte da estratégia do Globoplay de expandir seu portfólio com tramas voltadas ao esporte, gênero que tem ganhado espaço entre os assinantes da plataforma.

