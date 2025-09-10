Casares explica o que deu errado na negociação por Marcos Leonardo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, comentou sobre a frustrada tentativa de contratar o atacante Marcos Leonardo, do Al Hilal. O dirigente reconheceu que o clube fez todos os esforços possíveis para viabilizar o negócio, mas apontou um “vazamento precoce” de informações como fator decisivo para que a negociação não avançasse.

O Tricolor manteve conversas até os últimos instantes da janela de transferências, que se encerrou na terça-feira da semana passada (2). Dirigentes são-paulinos, representantes do jogador e executivos sauditas chegaram a se reunir em Riad, mas a diferença financeira foi considerada inviável pelo clube brasileiro.

Casares afirmou que o atacante de 22 anos, revelado pelo Santos, deixou clara sua intenção de vestir a camisa tricolor. No entanto, a divulgação antecipada das tratativas teria mudado o cenário.

“Quero aproveitar este momento para agradecer ao Marcos Leonardo e ao empresário. Ele deixou bem claro que queria jogar no São Paulo. Nós sabíamos da dificuldade de investimento, não tínhamos como entrar em uma aventura financeira. O grande problema foi o vazamento inadequado, em um momento em que a negociação ainda estava em curso. A partir disso, ficou quase impossível”, declarou o presidente, em entrevista para a ‘Espn’.

Vazamento provocou grande impacto

De acordo com Casares, a repercussão pública fez com que o Al Hilal fosse pressionado por outras propostas financeiras, o que aumentou a dificuldade do São Paulo. O mandatário lembrou exemplos de negociações anteriores em que a discrição foi fundamental para o desfecho positivo.

“Você tem um clube árabe, um chinês, e a informação que sai é de que vai liberar de graça. Aí o clube lá vê outra proposta com dinheiro. E agora, vai liberar de graça? O vazamento precoce foi terrível para nós. O James Rodríguez não teve vazamento. O próprio Lucas foi de extrema discrição. Esse é o segredo de um bom negócio. Mas vazou, atrapalhou e virou novela.”

Futuro em aberto

Sem espaço no Al Hilal, onde não foi inscrito na Liga Saudita, Marcos Leonardo buscava uma saída imediata nesta janela. Desde que chegou ao clube, na temporada passada, o atacante somou 43 jogos, 29 gols e três assistências.

Apesar do insucesso, Casares deixou em aberto a possibilidade de novas tentativas no futuro, reforçando que o São Paulo chegou ao limite de sua capacidade financeira.

“O São Paulo agiu de maneira responsável e lutou junto com o atleta para que fosse viabilizado. Mas o número era tão vultuoso que não cabia. O São Paulo foi até onde dava, porque o jogador brigou muito. Até o momento do vazamento, era mais possível. A partir dele, ficou quase impossível.”

