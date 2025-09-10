Almería acerta venda de Lázaro, ex-Flamengo e Palmeiras, a clube saudita

O Almería, da Segunda Divisão da Espanha, encaminhou a venda de Lázaro para o Al-Najma, da Arábia Saudita. Revelado nas divisões de base do Flamengo, o atacante acertou sua transferência no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,8 milhões) e assinará contrato de quatro temporadas. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências internacionais.

Dessa forma, o clube saudita adquiriu 100% dos direitos do jogador, de 23 anos, além de garantir 15% de mais-valia em caso de uma venda futura. O Rubro-Negro, por sua vez, não tem valores a receber pela transferência. Isso não se configurou na atual transação, pois ele deixou o Brasil por 7 milhões de euros.

Na última temporada, o Al-Najma subiu para a primeira divisão depois de 22 anos longe da elite. Assim, além de Lázaro, o elenco conta com outro brasileiro com passagem pelas divisões de base rubro-negras: o zagueiro Samir.

Na época, o atacante estreou no profissional do Flamengo em 2020, depois de se destacar na Copa do Mundo Sub-17. Ao todo, participou de 45 jogos, com oito gols e sete assistências antes de chegar ao Almería, dois anos depois, por R$ 36,34 milhões na cotação da época.

Por fim, o jogador retornou ao futebol brasileiro entre fevereiro e dezembro do ano passado. Nesse sentido, defendeu as cores do Palmeiras, por empréstimo, mas não permaneceu para esta temporada.

