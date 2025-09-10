Reação de Carlo Ancelotti após derrota da Seleção Brasileira repercute nas redes sociais

A forte insatisfação de Carlo Ancelotti com o desempenho da equipe de arbitragem na derrota do Brasil para Bolívia por 1 a 0, na noite da última terça-feira (09), viralizou nas redes sociais. Em sua primeira experiência com a Seleção na altitude de El Alto — a mais de 4 mil metros acima do nível do mar —, o italiano protagonizou uma cena pouco comum na carreira: de protesto contra os árbitros após o apito final.

No vídeo que circula nas redes sociais, o técnico se dirige aos árbitros em tom visivelmente irritado e gesticula em direção ao campo. A principal contestação do italiano, bem como do presidente da CBF e de jogadores, foi em relação ao pênalti convertido por Miguelito, que garantiu a vitória aos bolivianos.

O lance em questão envolveu uma disputa de bola entre Bruno Guimarães e Roberto, lateral boliviano, ainda no primeiro tempo. Auxiliado pelo VAR, o árbitro Cristian Garay voltou atrás em sua decisão de campo, inicialmente vista como lance normal, e assinalou pênalti nos acréscimos da etapa inicial.

A mesma transmissão da Globo também havia flagrado o protesto do italiano na saída para o intervalo. O técnico tentou abordar Garay na entrada do túnel de acesso aos vestiários, mas o árbitro seguiu reto. Em outros registros, é possível ver a reação durante o lance.

Protesto de Ancelotti

@canalwamo O JUIZÃO FOI PRO VAR, DEU O PÊNALTI PRA BOLIVIA E O ANCELOTTI NÃO GOSTOU! ???? #CanalWamo #tiktokesportes #selecaobrasileira ? som original – Canal WAMO

Reação nas redes sociais

O apoio majoritário dos torcedores no questionamento ao lance não impediu que Ancelotti virasse meme nas redes sociais. Internautas ironizaram a mudança de postura do técnico, especialmente pelo pouco tempo de casa.

“Entendeu rapidinho o jeitinho brasileiro”, disse um internauta. Outro sugeriu que a insatisfação ocorrerá de forma habitual durante sua passagem pelo continente: “Bem-vindo à América do Sul, Carlão”.

“Se acostuma, professor”, complementou um terceiro.

Bem vindo a América do Sul, Carlinhos! — Wallace Henrique (@WallaceCRF6x1) September 10, 2025

Como jogou a Seleção?

Há de se considerar o contexto em que a partida ocorreu no Estádio Hernando Siles, localizado em El Alto e considerado o segundo mais alto do mundo. Assim, na visão do treinador, sua equipe obteve êxito na postura adotada mesmo diante da ineficiência ofensiva.

“É muito difícil jogar aqui. Mas tivemos boa postura e criamos chances, mas faltou eficiência”, avaliou.

Com o revés, a Canarinho se classificou à Copa do Mundo de 2026 na quinta colocação sul-americana. Trata-se do pior resultado da história do país na competição classificatória.

Polêmica do pênalti

O único gol da partida surgiu após a marcação contestada de pênalti, no apagar das luzes do primeiro tempo. Bruno Guimarães dividiu com Roberto dentro da área, sem que o árbitro inicialmente apontasse a infração. Depois, com auxílio do VAR, identificou um toque no pé do lateral boliviano.

Esse toque evidentemente se tornou tema central nos debates pós-jogo e movimentou os bastidores. Além do técnico, outros integrantes da delegação brasileira, incluindo o presidente da CBF, Samir Xaud, que classificou o lance como “inaceitável”. Ele ainda acusou a arbitragem de “prejudicar deliberadamente o Brasil”.

Caminho até 2026

Com o encerramento da fase eliminatória, o Brasil volta as atenções para os preparativos da próxima etapa visando à Copa do Mundo de 2026 — nos EUA, Canadá e México. O treinador ainda terá amistosos pela frente para reorganizar a equipe e implementar novas ideias antes do Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.