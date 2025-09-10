Após jogar pela Seleção, Vitinho não garante se enfrenta o Vasco

O lateral-direito Vitinho ainda não sabe se terá condições de enfrentar o Vasco. O Botafogo recebe o Vasco nesta quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A série está igualada em 1 a 1 (quem vencer, portanto, passa). O defensor foi titular na derrota do Brasil para a Bolívia por 1 a 0, na terça (9), em El Alto, a 4.100 metros acima do nível do mar, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
Para não comprometer a logística do Mais Tradicional, Vitinho viajou de La Paz ao Rio de Janeiro em um voo fretado pela CBF, após o prélio contra os andinos.
“Ainda não falei nada com o Botafogo, vou começar agora, minha cabeça estava só na seleção brasileira. A partir de agora, vou ligar para eles e entender o planejamento que fizeram para mim, com certeza o melhor possível. Estou pronto para ajudar o Botafogo sempre”, ponderou Vitinho, ainda na Bolívia.
‘Ainda estou ofegante’, disse Vitinho
No embate contra os andinos, o lateral-direito cedeu a vaga ao zagueiro Marquinhos aos 15 minutos do segundo tempo. Ele analisou o cansaço físico desta maratona de chegar em um local com a altitude tão elevada.
“Vou chegar, fazer testes e a gente vai conversar para ver se é o melhor para mim entrar em campo. É diferente jogar aqui na altitude. O cansaço de 48 horas (pós-jogo) é aquele em que as pernas ficam cansadas. Aqui não: é o peito, o coração, a respiração que é muito difícil. Vamos sentar com todo mundo quando eu chegar no Botafogo e conversar. Ainda estou meio ofegante, tossindo muito, fiquei meio zonzo quando dei alguns sprints. Usei o oxigênio e melhorou um pouco”, revelou o defensor.
