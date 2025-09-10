Ex-Flamengo, técnico abre o jogo sobre recusas ao Sport: “Nunca vou trabalhar lá”

Fora do mercado desde o fim do vínculo com o Coritiba, em 2024, o técnico Jorginho cutucou uma das mais férvidas polêmicas do futebol nacional ao abordar sobre seu atual momento. O treinador garantiu que segue sem clube por opção e alinhamento às exigências que traçou para o próximo trabalho, como não atuar na Série B ou comandar o Sport, por exemplo.

Em participação recente ao ‘BastiCast’, no Youtube, Jorginho disse ter recusado propostas de cinco clubes da Série B ao longo da temporada por critério. Isso porque, neste momento, o treinador só pretende comandar equipes da elite nacional ou do exterior.

“Estou há nove meses sem trabalho, mas tenho condições de ficar assim. Eu escolho. Tive cinco clubes de Série B que me chamaram neste ano, mas falei que não ia à Série B. Só atuarei na A ou fora do país. Estou dando palestras e me preparando”, iniciou.

Campeão pelo Flamengo

O técnico, porém, também adotou exigências para clubes da elite. Ele foi enfático ao citar uma exceção ao Sport entre as disponibilidades de trabalho, apesar de já ter recebido propostas do Rubro-Negro, devido à polêmica do título brasileiro de 1987.

Jorginho fazia parte do elenco campeão do Módulo Verde daquela edição de Campeonato Brasileiro, disputado em 1987. Composto por gigantes do cenário nacional, muitos torcedores e ex-atletas consideram o grupo do Rubro-Negro carioca como verdadeiro vencedor nacional — apesar da decisão judicial que atribuiu a conquista ao Sport.

“Eu sou campeão brasileiro de 1987 pelo Flamengo. Já falei isso para os torcedores do Sport. É um clube que eu não tenho a menor condição de trabalhar porque não concordo [com o reconhecimento ao título]. Eles tentaram me contratar duas vezes. Sempre falei: ‘Eu não vou falar que o Sport é campeão’. Eles queriam que eu falasse”, explicou o treinador.

????FAMOSOS: Jorginho fala sobre a carreira de técnico e crava: “Eu nunca vou trabalhar no Sport. Eu sou campeão brasileiro de 1987 pelo Flamengo, eu já falei isso para os torcedores do Sport. É um clube que eu não tenho a menor condição de trabalhar porque não concordo. Eles… pic.twitter.com/rIAwZHzsa7 — Flafocalizando (@Flafocalizando) September 10, 2025

Passagem recente pelo Coritiba

Jorginho deixou o Coxa após não chegar a um acordo por renovação, logo após o fim da temporada 2024. Ele somou oito vitórias, três empates e seis derrotas em 17 partidas no comando do clube. Ou seja, com aproveitamento de 52,9%.

Mesmo com desempenho competitivo, o clube optou por buscar um novo nome para a temporada seguinte. A diretoria decidiu priorizar um perfil mais próximo às novas metas de reestruturação com a SAF, segundo notícias à época.

Carreira em aberto e planos futuros

Aos 59 anos, Jorginho continua no radar de clubes do futebol brasileiro, mas não descarta uma mudança de função. Isso porque ele entende que o cenário tem se tornado cada vez mais competitivo e por isso também se prepara para uma possível carreira como diretor técnico.

“Sei que agora a situação fica mais difícil, pois os times da degola não estão em situações fáceis. E têm uns que não consigo, como o caso do Sport. (…) Uma função como diretor técnico, quem sabe”, completou.