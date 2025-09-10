Renato Gaúcho deve manter trinca de volantes em jogo decisivo do Fluminense

Renato Gaúcho tenta fazer o Fluminense avançar mais uma vez em torneios eliminatórios - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Depois da pausa para a Data Fifa, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (10), às 19h, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o técnico Renato Gaúcho terá quase força máxima para montar a equipe, no Maracanã, diante do Bahia e tentar reverter a desvantagem de um gol.

Nesse sentido, o comandante só não terá o lateral-direito Samuel Xavier, que se lesionou no jogo de ida. Guga, por sua vez, deve ser o titular na lateral e caso entre em campo completará 100 partidas pela equipe. Além disso, Soteldo, único jogador do Tricolor que foi convocado nesta Data Fifa, também não deve estar presente na partida.

Em campo, a tendência é que Portaluppi escale a tradicional trinca de volantes no meio-campo tricolor. Afinal, Hércules, Martinelli e Nonato se consolidaram entre os titulares, sobretudo durante o Mundial de Clubes e o retorno ao Brasil.

Com isso, a equipe carioca deve entrar em campo com a seguinte escalação: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

Por fim, o time necessita vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. Até porque uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto um empate classifica os baianos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.