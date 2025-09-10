Mailton é apresentado no São Paulo e celebra chance de jogar Libertadores: ”Um sonho”

O São Paulo apresentou oficialmente nesta quarta-feira (10/9) o lateral-direito Maílton, de 27 anos. O jogador, que vestirá a camisa 22, assinou contrato válido até 2027 e foi apresentado no CT da Barra Funda, em coletiva que marcou o início de sua trajetória no Tricolor. Aliás, logo em suas primeiras falas, o atleta falou em gratidão e não conseguiu esconder a alegria daquele momento.

“Se o cara não tiver gratidão pelo momento que vem passando ele é um pouco ingrato com a vida. Eu sou muito grato por estar aqui. É a realização de um sonho. Essa alegria vai ser do início ao fim. Estou muito feliz, realizado. Oportunidade de jogar a Libertadores, um campeonato de ponta, é a alegria que me motiva aqui no dia a dia”, afirmou.

Maílton se definiu como um lateral de características ofensivas, disposto a se adaptar às exigências do técnico Hernán Crespo. Aliás, o reforço chega para suprir uma carência do elenco, que hoje conta apenas com Cédric Soares e o jovem Maik no setor.

“Sou um lateral mais ofensivo. Se precisar, corro os 90 minutos dando carrinho. Não gosto de perder nem no par ou ímpar. É isso que me define. Vou trabalhar forte para quando o Crespo me escalar eu estar pronto”, disse.

Contudo, o novo camisa 22 fez questão de elogiar o companheiro de posição Cédric, ressaltando que cada jogador tem suas virtudes.

“O Cédric tem toda a experiência, é muito bom na construção, não à toa teve uma carreira longa na Europa. Eu sou mais ofensivo, mas cada um tem seu estilo”, completou.

Mailton pronto para se adaptar ao estilo do São Paulo

Além disso, o lateral destacou a acolhida do elenco e do treinador argentino em seus primeiros dias no clube.

“A recepção foi a melhor possível. Desde o primeiro dia fui muito bem recebido. Estar podendo compartilhar o dia a dia com grandes jogadores é uma aula de vida. O Crespo conversou comigo, sou mais um a brigar por posição. Isso é de todos do grupo”, falou o lateral.

Ex-Chapecoense, Maílton chega familiarizado com o esquema 3-5-2, adotado tanto pela equipe catarinense quanto por Crespo no São Paulo. Aliás, para ele, essa similaridade pode facilitar o processo de adaptação.

“É um esquema bem parecido. Algumas coisas que estava acostumado a fazer ele pede que eu mude, mas isso é normal. Vamos ajustando. As primeiras semanas servem para isso, e ele vai me auxiliar”, finalizou.

Maílton disputou a última Série B do Brasileirão pela Chapecoense, onde foi titular absoluto no sistema com três zagueiros. Assim, sua versatilidade e fôlego estão sendo vistos como trunfos para o São Paulo, que busca fortalecer o elenco visando a sequência da temporada e a disputa da Conmebol Libertadores.

