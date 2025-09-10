Com dor na coxa, Jorginho deve desfalcar o Flamengo contra o Juventude

O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira (10), um boletim médico com a situação dos jogadores lesionados. Assim, Jorginho segue com dores na coxa esquerda e tende a desfalcar a equipe carioca diante do Juventude. O confronto ocorre no domingo, às 16h (de Brasília) no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Além disso, Varela, que esteve na Data Fifa com a seleção do Uruguai, retornou ao Brasil com uma pubalgia. Diante disso, ele é dúvida para a partida e também corre risco de ser um desfalque importante pelo lado direito.
Por outro lado, Alex Sandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda. O lateral iniciou os trabalhos no campo, mas ainda acompanhado da fisioterapia. Mesmo assim, a tendência é que ele só volte para o jogo contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.
Confira o boletim médico
Alex Sandro: Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).
Erick Pulgar: Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.
Jorginho: Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.
Varela: Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente”.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.