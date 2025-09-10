Com dor na coxa, Jorginho deve desfalcar o Flamengo contra o Juventude

Jorginho em ação com a camisa do Flamengo na temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira (10), um boletim médico com a situação dos jogadores lesionados. Assim, Jorginho segue com dores na coxa esquerda e tende a desfalcar a equipe carioca diante do Juventude. O confronto ocorre no domingo, às 16h (de Brasília) no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, Varela, que esteve na Data Fifa com a seleção do Uruguai, retornou ao Brasil com uma pubalgia. Diante disso, ele é dúvida para a partida e também corre risco de ser um desfalque importante pelo lado direito.

Por outro lado, Alex Sandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda. O lateral iniciou os trabalhos no campo, mas ainda acompanhado da fisioterapia. Mesmo assim, a tendência é que ele só volte para o jogo contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.