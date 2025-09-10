Grêmio se organiza para maratona de quatro jogos em Porto Alegre no mês

InícioEsportes
O Grêmio celebra a possibilidade de permanecer em Porto Alegre durante a sequência de compromissos que terá em setembro. Entre suas quatro partidas no mês, o Imortal terá três duelos na Arena e somente o Gre-Nal não ocorrerá em seus domínios e, sim, no Beira-Rio. Com isso, passa a ter um cenário favorável durante a missão de emplacar uma recuperação no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor gaúcho inicia a maratona de jogos em Porto Alegre após o fim da Data Fifa, quando enfrentará o Mirassol, na Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. Na sequência terá o Gre-Nal, no Beira-Rio, pelo duelo seguinte do torneio. Posteriormente, o embate será contra o Botafogo, mas em confronto atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por último, medirá forças com o Vitória, pela 25ª rodada da competição de pontos corridos.

Neste contexto de setembro, as partidas contra o Internacional e o Vitória ganham um caráter decisivo. No caso do clássico, primeiramente pela rivalidade, e em ambas situações pelas proximidades das equipes na tabela de classificação. Ou seja, os resultados positivos se tornam cruciais para fugir do risco de rebaixamento.

Os outros dois jogos contra Mirassol e Botafogo serão contra oponentes da parte de cima da tabela. Especificamente contra o adversário paulista, a expectativa é de que o volante Arthur Melo faça a sua reestreia. No Gre-Nal, a programação é que Willian comece sua trajetória pelo Tricolor gaúcho.

Tal contexto ocorre depois de quase dois meses com mais partidas como visitante do que como mandante. Inclusive, julho marcou a eliminação do Grêmio na Sul-Americana durante a fase playoffs. Entre os sete compromissos, quatro ocorreram longe dos seus domínios. Em contrapartida, em outubro o cenário será completamente distinto, até porque os dois duelos iniciais do Imortal serão contra o Santos e Bragantino.

Jogos do Grêmio em setembro

Grêmio x Mirassol – Arena – 23ª rodada do Brasileirão – 16h – 13/9

Inter x Grêmio – Beira-Rio – 24ª rodada do Brasileirão – 17h30 – 21/9

Grêmio x Botafogo – Arena – 16ª rodada (atrasado) do Brasileirão – 19h30 -24/9

Grêmio x Vitória – Arena – 25ª rodada do Brasileirão – 11h – 28/9

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/09/2025 14:19
