Jornalista analisa pedido do Flamengo à ONU: “Soberba clubística”

O jornalista Arnaldo Ribeiro comentou sobre o pedido do Flamengo à Organização das Nações Unidas (ONU), do reconhecimento da torcida rubro-negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do mundo, na Band. Segundo o comentarista, esse pedido é uma “soberba clubística”.

“Aquela coisa de ser maior que os outros, ou de sentir maior que os outros, é uma certa soberba clubística, e não acho que não é mensurado apenas com o número de torcedores e tal. Mas enfim, eu nunca entendo isso quando o público toma essa iniciativa popular. Quando ele pretende se separar e ser uma coisa única e não admirada pelos outros. Isso afasta outras pessoas, ao invés de aproximar outras pessoas”, disse.

Arnaldo Ribeiro analisa o pedido de reconhecimento como “nação” do Flamengo para a ONU. “Uma certa soberba clubística” ?? ???? @bandsports pic.twitter.com/Imoa1M5QQ5 — Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperolas) September 9, 2025

Torcida do Flamengo

O Flamengo continua no topo no ranking das maiores torcidas do Brasil. Em pesquisa recente, encomendada aos institutos Ipsos-Ipec em parceria com o jornal O Globo, atualizou a lista no final de julho. A análise contou com o grau de fanatismo e engajamento com o clube.

Dessa forma, a torcida do Rubro-Negro lidera com folga. São 21,2%, quase 10% a mais que o segundo colocado Corinthians, com 11,9%. Ou seja, o levantamento, realizado entre 5 e 9 de junho de 2025, mostra que a vantagem do Flamengo sobre o Corinthians, aumentou de 6,3 para 9,3 pontos percentuais desde a última pesquisa em 2022.

Já em relação ao Rio de Janeiro, a distância é ainda maior: de quase 20%. Os vascaínos, portanto, aparecem na segunda colocação com 3,4%.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.