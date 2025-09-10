Flamengo atualiza situação de jogadores lesionados

O Flamengo atualizou nesta quarta-feira (10) a situação dos jogadores lesionados. Assim, o Rubro-Negro deve ter desfalques importantes para o jogo contra o Juventude, no domingo (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão. Afinal, quatro jogadores não devem ficar à disposição: os laterais Varela e Alex Sandro, além dos volantes Pulgar e Jorginho.

Alex Sandro e Jorginho não preocupam a longo prazo. O lateral-esquerdo, aliás, já iniciou os trabalhos em campo com fisioterapia nesta quarta, mas só deve retornar contra os Estudiantes, da Argentina, dia 18, no Maracanã. Já o volante, por sua vez, segue com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, mas não deve ser problema para o jogo pela Libertadores.

Nas Eliminatórias, um dos convocados se tornou problema. Afinal, Varela se reapresentou com um quadro de pubalgia. Assim, o lateral-direito já iniciou o tratamento com o departamento médico e será reavaliado diariamente. Por fim, o volante Pulgar realizará uma Tomografia Computadorizada, na sexta-feira (12), para acompanhar a evolução da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito.

ALEX SANDRO

Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).

ERICK PULGAR

Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.

JORGINHO

Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

VARELA

Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente.

