Cruzeiro assina pré-contrato com revelação colombiana

O Cruzeiro já se movimenta para trazer os primeiros reforços para a próxima temporada. A Raposa assinou um pré-contrato com o atacante colombiano Néstor Villareal, de 20 anos, que defende o Millonarios. O jogador passará a ter um vínculo definitivo com o clube no final do ano e assinará com o Cabuloso por cinco temporadas.

Villareal foi o grande destaque da seleção da Colômbia no Sul-Americano Sub-20, no começo do ano. O atacante terminou a competição como artilheiro isolado, com oito gols marcados e quatro assistências em nove partidas. Depois disso, o jogador entrou no radar de alguns clubes europeus.

O atacante está no time principal do Millonarios desde 2023. Villareal atuou em 26 partidas desde então, mas não marcou nenhum gol. Com contrato com o clube colombiano até novembro de 2025, o jogador optou por não renovar o seu contrato, o que abriu espaço para o acordo com o Cruzeiro.

O Vasco chegou a negociar com o jogador no começo do ano. O Cruzmaltino ofereceu cinco anos de contrato e 2,8 milhões de dólares, cerca de R$ 16,1 milhões, ao Millonarios. Além disso, o clube carioca também apresentou 700 mil dólares, cerca de R$ 4 milhões, em variáveis por metas de desempenho. Entretanto, o Gigante da Colina recuou da negociação.

