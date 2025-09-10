Ruan fala sobre sua situação física na chegada ao Atlético

O Atlético apresentou, na última terça-feira (09), seu último reforço da sua janela de transferências. O zagueiro Ruan falou pela primeira vez com a imprensa como jogador alvinegro na Arena MRV. O defensor chega por empréstimo de um ano da Sassuolo, da Itália, e vai substituir Igor Rabello, negociado com o Fluminense, no elenco.

Ruan chegou ao Galo sem condições de jogo. O jogador passou por uma artroscopia no joelho direito e está em um processo de recondicionamento físico no clube. Antes de fechar com o Atlético, o zagueiro ficou próximo de defender o Bragantino, mas não foi aprovado nos exames médicos.

“A gente fez os exames lá, os exames deram a mesma coisa que deram aqui. Só que acho que ficaram com receio de contratar um jogador que está vindo de uma operação e tudo mais, e até pelo fato deles também terem bastante gente no DM lá, acho que foi mais receio mesmo deles”, destacou.

Tempo de recuperação

O jogador agradeceu a confiança do clube em confiar no seu trabalho, mesmo com o retorno de lesão. Ruan afirmou que já está 100% recuperado e já deu uma previsão para estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli.

“Óbvio, é difícil também um clube botar a cara que nem a diretoria botou para contratar um jogador que vem de lesão. Acho que foi mais receio deles, mas estou aqui. Eu fico muito feliz da diretoria ter acreditado em mim, ter apostado em mim. Hoje eu estou 100%, o joelho está 100%. É só questão de condicionar fisicamente novamente. De uma a duas semanas para estar apto para jogar”, enfatizou.

O zagueiro chega para disputar vaga com Lyanco, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Vitão e Iván Roman. Ruan estava no São Paulo até o mês de junho, mas não houve acordo entre o Tricolor e os italianos pela renovação do empréstimo ou compra do jogador.

