Fifa abre pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

A Fifa anunciou a abertura da pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Assim, desde as 12h (de Brasília) desta quarta-feira (10/9), os torcedores já podem se inscrever para esta primeira fase, que contará com formato de sorteio. No entanto, este primeiro momento é restrito somente para torcedores com cartão da bandeira Visa. Estas pessoas têm até o dia 19 de setembro para se inscreverem – através do site oficial da Fifa.

Torcedores interessados (apenas 18 anos ou mais) deverão se cadastrar no sistema da entidade para gerar um Fifa ID válido, escolhendo as partidas que deseja assistir. Depois disso, basta aguardar pelo sorteio. A organização do evento notificará os sorteados a partir do dia 29 de setembro, com janelas específicas de compras a partir de 1º de outubro. Dessa forma, cada torcedor pode comprar até quatro ingressos para dez partidas.

Para a fase de grupos, os preços partem de US$ 60 (cerca de R$ 325 no câmbio atual), chegando a US$ 6.730 (cerca de R$ 37 mil) para assentos exclusivos. Esta, aliás, será a primeira Copa do Mundo com preços dinâmicos, o que fará com que o valor do ingresso flutue de acordo com a demanda para o jogo em questão.

Vendas para a Copa do Mundo serão em três etapas

A próxima etapa de vendas será em outubro, com data prevista entre os dias 27 e 31 para inscrição. Para comprar, a expectativa é que a abertura seja entre o fim de novembro e o começo de dezembro. Assim como na primeira fase, haverá inscrição, sorteio aleatório e concessão de horários de compra aos selecionados. Já a terceira ocorrerá após o sorteio dos grupos da Copa, em dezembro. Mais perto do torneio, ingressos remanescentes poderão ser adquiridos em sistema de ordem de chegada.

“A dez meses do pontapé inicial da Copa do Mundo da Fifa 26, estamos muito felizes em lançar a primeira fase de vendas de ingressos do torneio”, disse Heimo Schirgi, Diretor de Operações da Copa 2026.

Ainda de acordo com a Fifa, a entidade lançará ainda em 2025 uma plataforma oficial de revenda de ingressos de forma autorizada. Torcedores já podem adquirir pacotes de hospitalidade (incluindo ingressos) para partidas avulsas ou múltiplos jogos.

