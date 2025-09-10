SBT vence disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026

O SBT estará nos Estados Unidos, México e Canadá para Copa do Mundo de 2026. De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, a emissora da família Abravanel deverá assinar o contrato com a LiveMode — detentora dos direitos — ainda nesta semana e, então, oficializar a parceria. O canal decidiu mergulhar de vez na cobertura esportiva nacional nesta temporada.

O pacote negociado prevê a exibição de todas as partidas da Seleção Brasileira, além dos confrontos eliminatórios e finais. Além disso, ainda segundo Ricco, a emissora também tem debatido sobre a possibilidade de parceria com a ‘NSports’, que tem Galvão Bueno como sócio. Isso porque o acordo o viabilizaria como uma das vozes do projeto junto a Tiago Leifert e Mauro Beting.

Com o acordo, a emissora se junta à Globo e CazéTV na coberturas oficiais do Mundial. Há uma expectativa interna para que o anúncio ocorra já nos próximos dias, logo após a conclusão das etapas burocráticas do processo.

Copa do Mundo na telinha

Tradicional detentora das transmissões do torneio, a Globo permanece com o circuito televisivo com exclusividade em TV aberta. O canal, neste formato, prioriza exibições da Seleção Brasileira.

Já no ambiente digital, a já consagrada ‘CazéTV’ seguirá com acordo ativo para esta próxima edição. O canal fechou contrato para exibir todas partidas ao vivo, de forma gratuita, no intuito de manter-se no protagonismo entre novas audiências e estratégias de streaming.

SBT mergulha no meio esportivo

A entrada do canal no Mundial de 2026 consolida uma retomada às grandes competições esportivas. Recentemente, a emissora exibiu a Conmebol Libertadores e agora se mantém com a Champions League e Copa Sul-Americana. O narrador Tiago Leifert, inclusive, chegou à empresa em janeiro para se tornar a principal voz dos torneios.

Os passos seguintes vieram como consequências dos números alcançados. Para se ter uma ideia, a participação do Corinthians na Sul-Americana levou o canal à liderança de audiência em duas oportunidades neste ano, com recorde de audiência.

Com os feitos, o canal decidiu ampliar sua presença no futebol internacional e nacional, a fim de garantir-se entre as principais do meio. A ideia com o novo contrato é promover a fidelização do público que tem buscado por alternativas às transmissões tradicionais. Por isso, a emissora planeja ativações multiplataforma durante o torneio.