Guga completará 100 jogos pelo Fluminense

Guga pode alcançar uma marca especial com a camisa tricolor. Afinal, quando entrar em campo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, o lateral-direito completará 100 jogos pelo Fluminense. O duelo é válido volta das quartas de final da Copa do Brasil, e o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal.

Contratado em dezembro de 2022, Guga é um dos reservas com mais minutos em campo, atuando em diversas oportunidades como titular. Aliás, o lateral-direito teve papel importante em alguns jogos decisivos, como a final do Carioca e a semifinal da Libertadores de 2023. Em 2025, também acabou sendo titular na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, da Inglaterra.

Contudo, Guga vive um imbróglio em relação ao seu futuro. O lateral-direito, de 27 anos, tem contrato até o fim do ano, mas as conversas estão paralisadas. Vale lembrar que o Fluminense está em ano de eleições, que ocorrerão na segunda quinzena de dezembro. Portanto, os jogadores em fim de contrato devem definir a situação apenas após o pleito. Atual vice-presidente, Matheus Montenegro é o candidato da situação e também favorito para vencer a disputa pela presidência.

Desde que chegou, Guga soma 99 jogos, 51 vitórias, 16 empates e 32 derrotas com a camisa tricolor, além de dois gols marcados. O lateral-direito tem 56,9% de aproveitamento pelo Fluminense e conquistou o Carioca e Libertadores de 2023, a Recopa de 2024, além dos vices do Mundial de 2023 e Carioca 2025.

