Soteldo desfalca Fluminense na Copa do Brasil; entenda

Soteldo defendeu a Venezuela nas Eliminatórias e não vai retornar a tempo do jogo contra o Bahia - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

O Fluminense ganhou um desfalque de última hora para o jogo decisivo contra o Bahia. Afinal, o atacante Soteldo defendeu a Venezuela, nesta última terça-feira (9), pelas Eliminatórias, e não retornará a tempo da partida desta quarta (10), às 19h (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Soteldo atuou os 90 minutos na derrota para a Colômbia por 6 a 3. O atacante não participou diretamente de nenhum gol, mas chegou a criar duas chances perigosas, além de uma finalização para fora. A Venezuela, que começou a última rodada em sétimo lugar, perdeu a vaga na repescagem para a Bolívia, que venceu o Brasil por 1 a 0, em El Alto.

Contratado durante o Mundial de Clubes, Soteldo ainda busca se firmar no Fluminense. Afinal, o atacante, até agora, ainda não convenceu. Ao todo, o venezuelano soma nove jogos, apenas uma vitória, um empate e sete derrotas, com aproveitamento de 14,8%. Assim, ele ainda não participou diretamente de gols.

Além de Soteldo, o Fluminense também não conta com Samuel Xavier. Afinal, o lateral-direito sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e ainda está realizando tratamento no departamento médico. Guga deve ser o titular e poderá completar 100 jogos pelo clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.