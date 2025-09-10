Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Vasco se reencontram nesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final desta edição da Copa do Brasil. Na ida, em São Januário, antes da pausa para a Data Fifa, os times ficaram no empate por 1 a 1, ou seja, quem vencer avança às semifinais. Se a igualdade persistir, a série vai para os disparos na marca na cal, na tensão das disputas de pênaltis.

Onde assistir?

SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming) transmitem o clássico.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso tem dúvidas em relação aos jogadores que participaram da Data-Fifa. O lateral-direito Vitinho encarou, na terça-feira (9), mais de 4 mil metros de altitude na Bolívia. O defensor da Seleção Brasileira viajou ao Rio de Janeiro em voo fretado para não perder tempo. Porém, ainda precisa de uma avaliação da comissão técnica, assim como Savarino, que serviu, no mesmo dia, a Venezuela contra a Colômbia.

Para o lugar de Vitinho, o substituto natural é o uruguaio Ponte. Para a vaga de Savarino, o técnico Davide Ancelotti terá um pouco mais de dor de cabeça, afinal, no elenco, não há um “10” como Sava. O comandante italiano pode até mudar o esquema tático, abrindo mão de um armador para enfiar dois homens de área (Ramos e Cabral).

O resto da espinha dorsal da equipe titular do Botafogo já está de prontidão para buscar a classificação. Para chegar à semi, o Glorioso terá casa cheia no Colosso do Subúrbio, com todas as entradas vendidas.

Como chega o Vasco?

Apesar de jogar fora de casa, o Vasco está confiante na classificação diante do Botafogo. O Cruz-Maltino se apega nas voltas de Paulo Henrique e Tchê Tchê, titulares absolutos do técnico Fernando Diniz. Ambos treinaram sem restrições durante a semana e vão para o jogo.

O banco também estará reforçado de Paulinho, recuperado de dores na lombar, e de Robert Renan e Matheus França, contratados antes do primeiro jogo das quartas. Eles, portanto, possuem condições de jogar.

Carlos Cuesta, zagueiro colombiano contratado no último dia da janela, está fora da partida, assim como Jair. O volante tinha sido destaque do empate em 1 a 1 em São Januário, mas sofreu uma grave lesão no joelho direito na vitória sobre o Sport e passará por cirurgia. O retorno está previsto apenas para o segundo semestre de 2026.

BOTAFOGO x VASCO

Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 11/09/2025 (quinta-feira), às 21h30 (horário e Brasília)

BOTAFOGO: Neto, Ponte (Vitinho), Barboza, Pantaleão e Telles; Danilo, Freitas e Savarino (Ramos); Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

