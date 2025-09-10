Rivaldo: “Ancelotti vai fazer o melhor possível para o Brasil chegar como favorito à Copa”

O pentacampeão mundial Rivaldo compartilhou sua visão sobre o atual momento da Seleção Brasileira e do futebol nacional. Com o fim das Eliminatórias e a classificação do time canarinho para a Copa do Mundo de 2026, o ex-jogador avaliou o impacto da volta de Casemiro, a importância do trabalho de Carlo Ancelotti, a ascensão de Lucas Paquetá e as expectativas dos jogadores para o Mundial. Ele também comentou a chegada do meia William ao Grêmio e de Sampaoli ao comando do Atlético Mineiro.

Rivaldo destacou a importância do retorno de Casemiro, ressaltando que o volante traz equilíbrio e confiança ao time. Segundo o ex-camisa 10, a experiência do volante, adquirida no Real Madrid e na própria Seleção, é fundamental para o esquema de Ancelotti.

“A volta do Casemiro tem sido muito boa. Ele traz experiência, tanto pela Seleção quanto pelos grandes jogos que disputou no Real Madrid, onde conquistou muita coisa. É um jogador de confiança do treinador e isso faz diferença”, disse o pentacampeão do mundo, em entrevista à Betfair.

Outro retorno à Seleção nessa rodada das Eliminatórias foi do meia Lucas Paquetá, que voltou marcando pela Amarelinha. Para Rivaldo, o jogador superou um período conturbado e tem tudo para se firmar como titular.

“O Paquetá é importante, voltou bem, fez gol e isso dá confiança. Depois de tudo o que passou no ano passado, agora está mais tranquilo, e isso ajuda muito. Tem tudo para se firmar como titular, mas sabemos que a Seleção tem muitos bons jogadores surgindo. Vai ser uma disputa justa”, avaliou.

Rivaldo diz que Ancelotti precisa pensar só na Copa do Mundo

Com a vaga para a Copa de 2026 assegurada, o foco se volta para a preparação do Mundial. Rivaldo ressaltou que os amistosos serão fundamentais para Ancelotti observar novos talentos, definir a lista final e ajustar a estratégia da equipe.

“Agora é pensar somente na Copa do Mundo. Focar nos amistosos que serão importantes para ajudar o trabalho do treinador a observar alguns nomes que ele gosta. O Ancelotti também vai poder acompanhar mais dos jogadores para quem ele ainda pode dar chances, viajar para ver de perto alguns nomes e conseguir fechar a melhor lista para o Mundial de 2026. Ele precisa também usar esse tempo para ver possíveis adversários na Copa do Mundo e entender quais as melhores estratégias, e ele é um treinador experiente. Sei que ele vai fazer o melhor possível para que o Brasil chegue como favorito, como sempre foi. O trabalho até agora tem sido bom e espero que ele continue criando essa confiança”.

Além disso, com menos de dez jogos para mostrar serviço até o Mundial, Rivaldo falou sobre a pressão natural dos atletas que sonham com a convocação, destacando o equilíbrio entre se dedicar aos clubes e evitar lesões.

“É um momento delicado, porque todo jogador sonha com a Copa. Ele tem que dar o máximo no clube, porque são poucos jogos até a convocação final. Claro que existe o cuidado de não se machucar, mas não dá para jogar com medo. A ansiedade até ouvir o nome na lista é grande”, ponderou o ex-jogador.

Outros destaques no futebol brasileiro

Além da Seleção, Rivaldo comentou as movimentações no futebol nacional. Um dos retornos aos gramados brasileiros foi Willian, ex-Chelsea e Corinthians, que agora vai jogar pelo Grêmio. O pentacampeão destacou que, mesmo aos 37 anos, o ponta ainda pode contribuir com a equipe gaúcha.

“Ele é muito experiente e tem qualidade. Claro que não dá para esperar o mesmo ritmo de antes, mas ainda pode render bastante. Hoje temos exemplos de jogadores em alto nível perto dos 40”, opinou.

Por fim, o ex-jogador analisou a contratação de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG, destacando o potencial de retomada gradual do clube sob o comando do técnico argentino.

“Acho que pode dar certo. Ele chega sem pressão de título imediato, mas com a responsabilidade de melhorar a situação do time. O Atlético tem estrutura e elenco, então Sampaoli pode colocar o time em uma posição melhor no Campeonato Brasileiro e, mais à frente, brigar por títulos. Tem de ser passo a passo, e o Sampaoli é um treinador experiente que pode fazer isso”, finalizou.

