Atlético espera por Lyanco e encerra preparação para o clássico

O Atlético encerrou a preparação para o clássico contra o Cruzeiro, que acontece nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida marca a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do time, que terá a missão de reverter a desvantagem de 2 a 0, sofrida dentro de casa.

Para o duelo decisivo, o argentino poderá contar com o zagueiro Lyanco, recuperado de lesão. O defensor participou de parte da atividade desta quarta-feira (10) junto com o restante do elenco. Entretanto, isso não deve ser problema e o jogador ficará à disposição para o clássico.

Outros reforços chegam das seleções. Os zagueiros Júnior Alonso e Iván Roman e o volante Alan Franco voltam após atuarem na Data Fifa. Porém, apenas o defensor paraguaio participou do último treino antes do jogo. Os outros dois atletas têm o seu retorno previsto para a noite desta quarta.

O Atlético terá apenas desfalques que estão no departamento médico. O lateral Saravia, o volante Patrick e o atacante Caio Maia seguem em tratamento na Cidade do Galo. Ruan Tressoldi, que chegou nesta janela, não possui condições de jogo e não pode atuar na competição, já que já entrou em campo pelo São Paulo.

