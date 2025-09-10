Everson se declara ao Atlético pelos cinco anos de clube: “Minha vida”

Everson, goleiro do Atlético Mineiro, fez uma publicação nas redes sociais na manha desta quarta-feira (10), comemorando a marca de cinco anos no clube mineiro. Assim, por meio de um vídeo, o jogador se declarou ao clube.

“Hoje o Atlético é a minha vida. Tudo o que eu conquistei profissionalmente, meus maiores títulos, meus maiores sonhos, foram com a camisa do Atlético. Antes de ser campeão brasileiro, o sonho de estar vestindo a camisa da Seleção e, com certeza, se não fosse o Atlético eu não estaria vivendo isso. Com certeza hoje o Atlético é a minha vida, ele que me proporcionou esse momento que eu estou tendo como profissional e um cara que veio lá de baixo da última divisão e estar podendo hoje falar que jogou na Seleção Brasileira e que ajudou o clube a conquistar o título do campeonato brasileiro, então hoje literalmente é a minha vida”, disse Everson.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atle?tico Mineiro (@atletico)

Após uma passagem pelo Santos, Everson chegou ao Atlético no dia 10 de setembro de 2020. No Galo, ele reencontrou o técnico Sampaoli, com quem trabalhou no Santos. Aliás, o treinador voltou ao comando da equipe na semana passada e os dois vão trabalhar juntos mais uma vez.

Em pouco tempo o goleiro conquistou a confiança da comissão técnica e se tornou titular. E acabou sendo mais que isso: Everson se tornou uma peça fundamental da equipe com atuações decisivas, principalmente em campanhas vitoriosas do Galo.

Everson ganha documentário do Atlético

Um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, o goleiro Everson ganhou um documentário do clube sobra a sua história. Assim, o Galo divulgou que a estreia será nesta quarta-feira (10), às 18h30 (horário de Brasília, no canal da GaloTV no YouTube.

“Hoje eu posso dizer que sou mais um da Massa, com essa identificação que tenho com o clube. Eu me orgulho muito da minha carreira, de ter batido em time grande, ter ido à última divisão do Brasileiro. É o clube que me ajudou a realizar o sonho de jogar na Seleção Brasileira. Quero trabalhar muito mais ainda para retribuir tudo que o clube já deu para mim”, concluiu Everson.

