Dembélé conquista prêmio importante antes da Bola de Ouro

Dembélé marcou 35 gols e deu 16 assistências em 53 partidas

Dembélé marcou 35 gols e deu 16 assistências em 53 partidas - (crédito: Foto: Aurelien Meunier/PSG)

Ousmane Dembélé, um dos favoritos à Bola de Ouro, já garantiu outro prêmio de destaque: o Onze de Ouro, entregue todos os anos pela revista francesa ‘Onze Mondial’. Assim como a Bola de Ouro da ‘France Football’, a premiação reconhece o melhor jogador da temporada nos campeonatos europeus.

Na última época, o atacante francês brilhou pelo PSG, conquistou cinco títulos e fechou o ano com números impressionantes. Ao todo, foram 35 gols e 16 assistências em 53 partidas em 2024/25.

Na votação dos leitores da ‘Onze Mondial’, Dembélé levou a melhor por uma pequena margem sobre Lamine Yamal. O francês recebeu 32,5% dos votos, contra 30% do jovem espanhol, também cotado para a Bola de Ouro.

Criado em 1976, o Onze de Ouro já foi conquistado quatro vezes por Lionel Messi, o maior vencedor da história. Em 2023, o prêmio não foi entregue.

A expectativa agora é pelo dia 22 de setembro, quando a revista vai revelar o vencedor da Bola de Ouro.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/09/2025 16:22
