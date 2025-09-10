Dembélé conquista prêmio importante antes da Bola de Ouro

Ousmane Dembélé, um dos favoritos à Bola de Ouro, já garantiu outro prêmio de destaque: o Onze de Ouro, entregue todos os anos pela revista francesa ‘Onze Mondial’. Assim como a Bola de Ouro da ‘France Football’, a premiação reconhece o melhor jogador da temporada nos campeonatos europeus.

LEIA MAIS: Fifa abre pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

Na última época, o atacante francês brilhou pelo PSG, conquistou cinco títulos e fechou o ano com números impressionantes. Ao todo, foram 35 gols e 16 assistências em 53 partidas em 2024/25.

Na votação dos leitores da ‘Onze Mondial’, Dembélé levou a melhor por uma pequena margem sobre Lamine Yamal. O francês recebeu 32,5% dos votos, contra 30% do jovem espanhol, também cotado para a Bola de Ouro.

???? Ousmane Dembélé remporte le Onze d’Or 2025 au terme d’une saison monstrueuse ! ???? ?? Messi, Zidane, Ronaldo, Maradona… @dembouz intègre le cercle très fermé des joueurs ayant remporté ce prestigieux trophée. ?? pic.twitter.com/PIghQhHZJO — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 10, 2025

Criado em 1976, o Onze de Ouro já foi conquistado quatro vezes por Lionel Messi, o maior vencedor da história. Em 2023, o prêmio não foi entregue.

???? @dembouz a un message pour vous ! « Je vous remercie d’avoir voté pour moi » ????#ONZEDOR2025 pic.twitter.com/0YdAKViGC9 — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 10, 2025

A expectativa agora é pelo dia 22 de setembro, quando a revista vai revelar o vencedor da Bola de Ouro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.