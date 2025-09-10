Vasco tem bom retrospecto no “tapetinho” do Nilton Santos? Checamos

Na quinta-feira (11), o Vasco decide a classificação para a semifinal da Copa do Brasil no Nilton Santos, estádio em que o rival Botafogo é muito forte. O empate no primeiro jogo por 1 a 1, em São Januário, diminuiu a confiança dos vascaínos. No entanto, o retrospecto no “tapetinho” pode animar os torcedores que estão desacreditados.

O gramado do Nilton Santos passou a ser artificial em abril de 2023. Desde então, o Vasco jogou no estádio em sete oportunidades, com quatro vitórias, e três derrotas. A estreia foi com derrota para o Botafogo, 2 a 0, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

Posteriormente, o Vasco engatou três vitórias consecutivas no tapetinho do Nilton Santos. Venceu o Fluminense, no returno do Brasileiro de 2023, o Botafogo, no Carioca de 2024, e novamente o Fluminense, pelo segundo turno do Brasileirão de 2024.

Então vieram dois clássicos e duas derrotas no estádio, jogos em que o Vasco era o grande azarão do confronto. A primeira para o Botafogo, que seria campeão da América e do Brasil na sequência. A outra para o Flamengo, no primeiro jogo da semifinal do Carioca deste ano.

O último jogo do Vasco no Nilton Santos foi contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil deste ano. O Cruz-Maltino venceu por 3 a 0, com dois gols de Coutinho. Um deles foi um golaço, com a famosa “chapada” de fora da área. Aliás, o camisa 10 do Vasco é contra o gramado sintético e em fevereiro aderiu ao movimento de jogadores que defendeu a grama natural nos estádios do Brasil.

Jogos do Vasco no “tapetinho do Nilton Santos

2025

Nova Iguaçu 0 x 3 Vasco – segunda fase da Copa do Brasil

Vasco 0 x 1 Flamengo – 1º jogo da semifinal do Campeonato Carioca

2024

Botafogo 3 x 0 Vasco – 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco 2 x 0 Fluminense – 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo 2 x 4 Vasco – 9ª rodada do Campeonato Carioca

2023

Vasco 4 x 2 Fluminense – 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo 2 x 0 Vasco – 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

