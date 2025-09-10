Fabrício Bruno ignora altitude em jogo do Brasil: “Sou muito privilegiado fisicamente”

Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, não sentiu os 4.100 metros de altitude de El Alto, na Bolívia, no confronto entre Brasil e Bolívia, na última terça-feira (9). Assim, após a partida, ao ser questionado sobre um cansaço, o jogador comentou que estava tranquilo e afirmou que tem um bom físico e não sentiu os efeitos da altitude.

“Joguei bem. Não senti tudo o que é falado pela altitude. Acho que sou um atleta muito privilegiado fisicamente. Então assim, terminei bem. Tenho um jogo quinta-feira super importante pelo meu clube. Estou tranquilaço.”

Fabrício Bruno, do Cruzeiro, diz que não sentiu os efeitos da altitude da Bolívia após derrota do Brasil. “Não senti tudo o que é falado pela altitude. Sou um atleta muito privilegiado fisicamente. Estou tranquilaço.” ?????@SportsCenterBR pic.twitter.com/hqowiZepJi — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 10, 2025

Vale ressaltar, portanto, que o zagueiro foi titular na partida e ficou até o fim do jogo em campo. Outros companheiros, como o lateral Vitinho, do Botafogo, precisou de oxigênio no intervalo do jogo.

Fabrício Bruno já está em Belo Horizonte e se prepara para o confronto contra o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira (11), às 19h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, portanto, tem a vantagem no placar para conquistar a classificação.

Brasil x Bolívia

O Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0, no Municipal de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O gol do jogo foi de Miguelito, jogador do América-MG, de pênalti no fim do primeiro tempo.

A Seleção, que já estava classificada para a Copa do Mundo, terminou na quinta colocação com 28 pontos ganhos em 54 disputados. Assim, ao todo, foram oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

De olho na Copa do Mundo, o Brasil fará amistosos ainda este ano, em outubro. Dessa forma, a seleção brasileira viaja para o continente asiático para jogar contra Coreia do Sul, no dia 10, e depois contra o Japão, no dia 14.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.