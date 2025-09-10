Uruguai preserva Rochet, e goleiro passará por reavaliação no Internacional

A período da Data Fifa trouxe uma preocupação para o Internacional envolvendo o goleiro Rochet. Isso porque o arqueiro ficou apenas como opção no banco e passará por reavaliação depois de se reapresentar no Colorado. A comissão técnica da seleção celeste optou por poupá-lo do empate com o Chile, em Santiago, pelas Eliminatórias.

Inclusive, segundo o jornal “Ovación” informou, o goleiro sinalizou dores em um dos joelhos e se tornou uma indefinição para o embate. Mesmo como alternativa no banco, não houve confirmação a respeito da contusão do arqueiro. A propósito, a seleção do Uruguai divulgou imagens que relatam a participação de Rochet no aquecimento sem restrições.

Por sinal, o goleiro já perdeu parte dos compromissos deste ano por um problema no joelho esquerdo. No decorrer da pré-temporada, ele sofreu uma tendinose, que o impediu de atuar na campanha vitoriosa do Gauchão. Até o momento, ele atuou em somente 13 partidas.

Comissão do Internacional trabalha para concretizar três retornos

Apesar do temor, a expectativa é de que Rochet volte a ficar à disposição do técnico Roger Machado. Outros potenciais jogadores que devem retornar contra o Palmeiras são o meio-campista Bruno Tabata e o atacante Borré.

O colombiano foi submetido a um processo preventivo de fortalecimento muscular. Já o camisa 17 está em fase de recuperação devido a um problema muscular. Caso tal cenário se confirme, Bruno Tabata disputaria a titularidade com Bruno Henrique. O embate contra o Alviverde será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorrerá no Allianz Parque, no próximo sábado (13).

O único desfalque certo é o lateral-esquerdo Bernabei, que cumprirá suspensão automática. O planejamento da comissão técnica é aproveitar o intervalo sem jogos para implementação de mudanças táticas através de testes, já que o técnico Roger Machado busca ajustes e alternativas para melhorar o rendimento do time.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook