Vasco acerta empréstimo de Loide Augusto ao Rizespor, da Turquia

O Vasco acertou a transferência por empréstimo de Loide Augusto, ao Rizespor, da Turquia. O atacante, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, foi emprestado por um ano, com opção de compra prevista em contrato pelo clube turco. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

Loide foi contratado pelo Vasco no final de fevereiro deste ano, por 1,5 milhão (R$ 9 milhões na cotação da época), junto ao Alanyaspor, da Turquia. O angolano assinou até dezembro de 2027. O Cruz-Maltino espera ao menos recuperar o investimento feito no atacante, que não joga desde o dia 2 de agosto. Na ocasião, entrou no segundo tempo da derrota para o Mirassol, por 3 a 2, pelo Brasileirão.

Após esse jogo, Loide chegou a ser relacionado para os jogos contra CSA e Atlético-MG, mas depois ficou cinco jogos sem ir para o banco. O angolano perdeu espaço para os jovens Léo Jacó e GB, da base, e para Andrés Gomez e Matheus França, que foram contratados recentemente.

Ao todo, Loide entrou em campo em 18 jogos, dois apenas como titular, e não teve participação em gol. O atacante só conseguiu destaque nas polêmicas, como colocar a mão no ouvido após ter uma finalização defendida pelo goleiro do Operário, ou em um vídeo no qual foi chamado de viciado.

