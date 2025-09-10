Ex-Atlético-GO tem bom início no futebol da Turquia

Rhaldney, de 27 anos, é um dos reforços do Göztepe para a temporada 2025/2026. O volante já disputou quatro partidas oficiais com a camisa do clube turco e soma uma assistência, ajudando o time neste bom início no campeonato nacional. Aliás, a equipe ocupa o terceiro lugar, com oito pontos, e tem a defesa menos vazada da competição.

Dessa maneira, antes de chegar ao futebol europeu, Rhaldney atuou por duas temporadas no Atlético Goianiense, onde foi um dos jogadores mais utilizados do elenco. Afinal, foram 52 partidas em 2023 e outras 53 em 2024. Nesse período, conquistou o Campeonato Goiano e participou diretamente do acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, esteve no elenco que sofreu o rebaixamento no ano seguinte.

Revelado pelo Náutico, Rhaldney disputou 120 partidas pelo clube pernambucano, onde também foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro.

“No Goztepe, vivo a minha primeira experiência fora do Brasil e quero aproveitar ao máximo essa oportunidade. Já consegui ajudar com uma assistência, e o objetivo é crescer junto com o clube na temporada. Levo comigo tudo o que aprendi no Náutico e no Atlético-GO”, afirmou o jogador, sonhando em ajudar o Goztepe, que é da cidade de Izmir, completa neste ano o seu centenário e jamais foi campeão turco.

