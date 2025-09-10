Jamie Vardy é apresentado como reforço da Cremonese

Vardy é o trunfo da Cremonese para seguir na elite do futebol italiano - (crédito: Foto: Divulgação)

Jamie Vardy foi anunciado nesta terça-feira (10) como novo reforço da Cremonese e uma das surpresas do mercado do futebol europeu. Lenda do Leicester, o atacante inglês foi apresentado em coletiva de imprensa e mostrou entusiasmo com o desafio de jogar na Itália.

LEIA MAIS: Dembélé conquista prêmio importante antes da Bola de Ouro

“Quando surgiu a oportunidade, pensei muito na minha família. Felizmente, a tecnologia me ajudou a conversar com o treinador e sentir sua paixão. Estou aqui para trabalhar e estar pronto quando ele precisar de mim”, afirmou Vardy.

O atacante comentou também a recepção calorosa da cidade.

“Disseram que Cremona era calma, mas foi tudo menos isso [risos]. Já conheci muitos torcedores e subi ao Torrazzo, tem sido divertido. A maior barreira, por enquanto, é a língua, mas o futebol é um idioma universal”, disse o atacante.

???? ???????????????????? ??????#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese pic.twitter.com/nTTMvQG1ah — U.S. Cremonese (@USCremonese) September 10, 2025

Vardy destaca a competitividade do futebol italiano.

“É um campeonato aberto, competitivo, um dos melhores do mundo. Talvez seja mais tático que a Premier League. Conversei durante o verão com Maresca, que me falou muito bem da cidade e do clube, e isso me fez não hesitar. Ainda não falei com Ranieri pessoalmente, mas ele sempre falou bem de mim e não quero desapontá-lo”, afirmou.

Questionado sobre comparações com sua passagem pelo Leicester, ele foi direto.

“Lá, o objetivo era a permanência. Aqui é o mesmo. Ou seja, nosso foco é manter a Cremonese na Serie A. No futebol, qualquer um pode ganhar de qualquer um, por isso trabalhamos todos os dias”, explicou.

Sobre uma possível estreia já na próxima rodada, contra o Verona, Vardy disse se sentir bem fisicamente, mas deixou a decisão para o treinador Davide Nicola.

“Treinar com a equipe foi incrível, estou quase no meu melhor, mas a escolha será sempre do treinador”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.