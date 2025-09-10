Retorno de trio ???selecionável??? promove modificação em treino do Grêmio

Mano Menezes e sua equipe técnica solicitaram a modificação do treino do Grêmio no CT Luiz Carvalho do período da manhã para a tarde, nesta quinta-feira (11). A alteração do turno permitirá que o comandante volte a ter à disposição os seus três jogadores convocados para seleções sul-americanas. No caso, o meio-campista Erick Noriega, além dos atacantes Aravena e Cristian Olivera.

Os dois jogadores do setor ofensivo deixarão Santiago, no Chile, rumo ao Brasil, enquanto a contratação recente deixará Lima, no Peru. Inclusive, a tendência é de que entre essas opções, Cristian Olivera e Erick Noriega estejam entre os 11 iniciais contra o Imortal.

Além disso, uma das prioridades do treinador durante o período livre de treinos durante a Data Fifa foi a recuperação de duas peças para estar disponíveis contra o Mirassol. No caso, o lateral-direito João Pedro e o atacante Alysson. Ambos estavam entregues ao departamento médico.

Recuperação de desfalques e reestreia de Arthur no Grêmio

Alysson não esteve disponível para o empate com o Flamengo por conta de uma torção no tornozelo em um treinamento no CT Luiz Carvalho. No caso de João Pedro, ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo na reta final de maio. O problema exigiu que ele passasse por uma cirurgia para corrigir o problema. O lateral-direito já recebeu liberação para voltar aos treinos com o restante do elenco, mas ainda é necessário passar por recondicionamento físico.

A propósito, a expectativa é de que o duelo contra o Mirassol marque a reestreia do ídolo Arthur Melo. Assim, o Grêmio enfrenta o adversário paulista, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena, no próximo sábado (13).

Por outro lado, Willian, que inicialmente tinha chances de fazer seu primeiro jogo também na mesma ocasião, deve passar por uma espécie de mini pré-temporada. Portanto, o Tricolor gaúcho deve adiar a sua utilização e lançá-lo inicialmente no Gre-Nal, no Beira-Rio, no dia 21 de setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook