Fabrício Bruno volta e Cruzeiro faz último treino antes do clássico

O Cruzeiro encerrou sua preparação para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético, na tarde desta quarta-feira (10). O clássico acontece na noite desta quinta (11), às 19h30, no Mineirão e a Raposa pode até perder por um gol de diferença, o que garante a sua classificação.

Depois de ser titular na derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia, o zagueiro Fabrício Bruno chegou à Toca da Raposa no começo da tarde. O Cruzeiro montou uma logística para buscar o jogador no Rio de Janeiro, onde o defensor desembarcou no final da manhã no voo da CBF, e embarcou em um avião fretado para Belo Horizonte.

Fabrício passou por trabalhos regenerativos na parte interna do CT e depois integrou o último treino junto com o elenco celeste. O Cruzeiro não divulgou muitos detalhes da atividade, mas a expectativa é que o zagueiro inicie a partida normalmente no time titular.

