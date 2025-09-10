Conselho do Flamengo convoca reunião para detalhar projeto de estádio

O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião na próxima quarta-feira (17) para tratar sobre o estádio do Gasômetro. O encontro acontecerá na Gávea e vai deve atualizar informações sobre os estudos feitos no terreno e novo acordo com a Prefeitura. A reunião será híbrida, permitindo participação presencial ou virtual, a partir das 18h30.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vai apresentar novos detalhes sobre o projeto. A diretoria pretende explicar pontos relacionados ao estudo de viabilidade do terreno, fundamental para os próximos passos. Além disso, os conselheiros vão conhecer melhor o acordo firmado com a Prefeitura do Rio e poderão fazer questionamentos.

Bap, aliás, confirmou o adiamento da reunião anteriormente. Segundo ele, os entraves impostos no edital da Prefeitura impediram o clube de acelerar as etapas. Por outro lado, o dirigente assegurou que o sonho do estádio segue firme e viável financeiramente. No entanto, frisou que não será em 2029.

O Rubro-Negro já informou que essas análises promovem avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas, tais como a FGV, Arena Venues + Events, Soloeste Engenharia Ltda. e AECOM.

Avaliações do Flamengo antes de avançar com o processo

Vale lembrar que, no ano passado, a gestão do antigo presidente Rodolfo Landim anunciou que o planejamento inicial era concluir a construção do estádio até 2029. Contudo, após as eleições, o mandatário eleito, Bap, deixou claro que pretende ter calma com os estudos sobre a região antes de avançar nos processos para a tão sonhada arena.

De acordo com o clube, os estudos foram uma análise da contaminação do solo, conduzida pela empresa Aecom. Além disso, houve investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e definição da estratégia de descontaminação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.