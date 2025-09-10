Jogador do Real Madrid e namorada são flagrados em clima íntimo em praia

Meio-campista do Real Madrid, Jude Bellingham foi obrigado a descansar durante a última Data Fifa por estar em recuperação de lesão. Assim, o jogador viajou para a Sardenha, uma ilha na Itália, com a sua namorada Ashlyn Castro. Inclusive, em um momento íntimo, eles foram flagrados em uma posição comprometedora.

No momento da captura da foto, os dois estavam deitados em uma espreguiçadeira na beira de uma praia e dava a impressão de uma situação polêmica. Portanto, com a repercussão controversa, o jornal britânico “Daily Star” aponta que a influenciadora, na verdade, procurava um brinco que caiu enquanto ela abraçava o jogador do Real Madrid.

A viagem para aproveitar o verão italiano também teve direito a um passeio em um iate de luxo, avaliado em 1 milhão de libras (pouco mais de R$ 7 milhões na cotação atual). Semanalmente, o aluguel gira em torno de 25 mil libras (aproximadamente R$ 183 mil na cotação atual). Inicialmente, Bellingham e Ashlyn priorizavam comportamentos discretos, ou seja, pouca exposição nas redes sociais. Contudo, a influenciadora passou a ser uma presença frequente nos jogos do Real Madrid ao lado dos familiares. Os dois oficializaram o relacionamento posteriormente, no começo de 2025.

Processo de recuperação no Real Madrid

Bellingham passa por um período forçado de descanso tanto do Real Madrid como da seleção da Inglaterra. Isso porque ele ainda se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo após a disputa do Mundial de Clubes. A operação foi necessária para corrigir um problema que o acompanhava desde novembro de 2023. Deste modo, além de ser desfalque nos Galácticos, o meio-campista também foi ausência na convocação da seleção inglesa para a Data Fifa de setembro.

A intenção do meio-campista é retornar aos gramados em outubro, mas há a possibilidade de precisar adiar a volta para novembro pela necessidade em minimizar riscos a sua condição física.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook