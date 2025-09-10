Neuer descarta retorno à seleção alemã por enquanto

Neuer se aposentou da seleção após a Eurocopa 2024, realizada na Alemanha - (crédito: Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Manuel Neuer, lenda do Bayern de Munique, respondeu aos pedidos para um possível retorno à seleção alemã. O goleiro de 39 anos se aposentou do time principal do país após a Eurocopa 2024, realizada na Alemanha.

Atualmente, seu provável substituto, Ter Stegen, está lesionado e em recuperação. Dessa maneira, Oliver Baumann, do Hoffenheim, assumiu a titularidade para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 contra Eslováquia e Irlanda do Norte, competindo principalmente com Alexander Nübel, do Stuttgart.

Neuer, no entanto, descartou qualquer volta à seleção por enquanto.

“Primeiro, ninguém me pediu para voltar. Foi uma decisão consciente minha deixar a seleção e me afastar do futebol internacional. Portanto, nem é uma opção para mim”, disse à agência ‘SID’.

Ele lembrou ainda sua trajetória de sucesso com a Alemanha.

“Tive um período muito bem-sucedido e prazeroso, e não penso em um possível retorno. O Euro em casa foi um bom final. Acho que recebi muito do futebol alemão e talvez também tenha contribuído de alguma forma”, completou o goleiro, que soma 124 partidas pela seleção e foi campeão do Mundo em 2014.

Empresário de Neuer não descarta retorno

Apesar disso, o empresário de Neuer não descartou totalmente um retorno do goleiro para a seleção. Thomas Kroth comentou sobre a situação de seu jogador ao jornal ‘Frankfurter Rundschau’.

“Ele está em excelente forma e pronto. Se Julian Nagelsmann precisar de alguém nessa posição, Manuel está saudável e, se for chamado, certamente não recusará”, afirmou Thomas Kroth.

Questionado sobre a capacidade do capitão do Bayern, prestes a completar 40 anos, disputar o Mundial do próximo ano, Kroth respondeu com bom humor:

“Se eu der uma resposta clara agora, abrirei uma caixa de Pandora”, completou.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, já deixou claro que Ter Stegen continuará sendo a primeira opção, desde que tenha ritmo de jogo regular no clube. Mas, diante das dificuldades do goleiro no Barcelona nesta temporada, Oliver Baumann deve manter a titularidade nos próximos jogos das Eliminatórias.

