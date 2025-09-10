Campeão mundial pela Argentina crava quando vai se aposentar da seleção

A vitoriosa geração da seleção argentina, após a disputa da Copa do Mundo de 2026, deve perder mais um nome histórico do período. Ao menos, de acordo com as palavras do zagueiro Nicolás Otamendi na última terça-feira (9).

Em entrevista veiculada pelo portal ‘TyC Sports‘, Otamendi apontou que o Mundial em Canadá, Estados Unidos e México vai ser sua última competição oficial com a camisa da Albiceleste. Além disso, o jogador de 37 anos destacou o grau de dedicação que sempre empregou nos 128 compromissos que acumula pela seleção da Argentina. No recorte em questão, ele tem sete gols além de duas assistências.

“Será minha última competição com a Seleção e acabou. Cada vez que pude vestir a camisa da Seleção, sempre tentei dar o máximo”, afirma o defensor que milita no Benfica.

A trajetória de Otamendi, quando o assunto é a seleção do seu país, começou ainda em 2009. Na oportunidade, ainda representava as cores do Vélez Sarsfield quando atuou os 90 minutos da vitória contra o Panamá, por 3 a 0, em amistoso. Depois disso, ele angariou feitos relevantes além da taça da Copa do Mundo de 2022 como a Copa América em duas oportunidades (2021 e 2024) além da Finalíssima, em 2022.

Ausência certa

Fato é que, na estreia do selecionado sul-americano no Mundial, já se sabe que Nicolás Otamendi vai ser baixa para o técnico Lionel Scaloni. Por conta do cartão vermelho que tomou na última rodada das Eliminatórias, na derrota para o Equador, por 1 a 0, ele vai cumprir a suspensão na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A saber, o adversário do jogo em questão se define no sorteio das chaves, que acontece no dia 5 de dezembro, nos Estados Unidos.

