Fulham concede prêmio de melhor gol do mês a lance anulado pelo VAR

Josh King abriu o placar no Stamford Bridge contra o Chelsea mas o belo gol acabou sendo anulado pelo árbitro - (crédito: Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

O Fulham concedeu a Josh King o prêmio de melhor gol do mês de agosto da equipe, mesmo que o lance tenha sido anulado pelo VAR — uma decisão que até a Premier League reconheceu como equivocada.

Para 83,1% dos torcedores do Fulham, o gol de Josh King foi o melhor do mês.

O jovem atacante marcou no dia 30 de agosto, em um jogo que terminou com derrota por 2 a 0 para o Chelsea, no Stamford Bridge, em Londres. O gol teria aberto o placar, mas acabou sendo anulado pelo árbitro por uma falta de Rodrigo Muniz em Trevoh Chalobah no meio de campo. Apesar do árbitro inicialmente validar o gol, o VAR o alertou a revisar a jogada, e a decisão final acabou sendo mantida.

Após a partida, o PGMOL, órgão que reúne os árbitros da Premier League, admitiu o erro. Howard Webb, ex-árbitro e atual presidente do grupo, entrou em contato com o Fulham para se desculpar oficialmente.

