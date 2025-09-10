Vasco acerta a rescisão de contrato com o atacante Alex Teixeira

Jogador é cria da Colina e clube fez um emocionante comunicado nas redes sociais - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco acertou a rescisão de contrato do atacante Alex Teixeira. A saída do jogador, de 35 anos, foi uma iniciativa da própria diretoria do clube. O time, de fato, chegou a um acordo amigável com o representante do atleta. O vínculo original do atacante com a equipe ia até o mês de dezembro. Ele, portanto, não enfrenta mais o Botafogo nesta quinta-feira (11).

O clube, inclusive, já soltou um comunicado oficial sobre a saída do jogador. Na nota, o Vasco fez questão de confirmar que a decisão ocorreu em comum acordo.

“O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao cria da #BaseForte pelos serviços prestados e deseja êxito”, finaliza o comunicado.

Aliás, o CRVG fez questão de soltar um post bastante emocionante sobre a trajetória do jogador que é um dos ‘crias’ da Colina. Nas redes sociais, torcedores também fizeram questão de agradecer os serviços prestados.

Nosso agradecimento ao Alex Teixeira, que teve sua história escrita nas páginas do Gigante da Colina, e hoje encerra a passagem pelo clube. O Vasco da Gama sempre será a casa daqueles que são Crias da Colina. Valeu ????#VascoDaGama pic.twitter.com/4wu0hch8cg — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 10, 2025

Vasco deve desligar mais jogadores

A saída de Alex Teixeira, contudo, não deve ser a única no elenco. A diretoria vascaína, de fato, também negocia outras rescisões contratuais. Os jogadores Mauricio Lemos e Jean David, por exemplo, devem ser os próximos a deixar o clube. Loide Augusto, por exemplo, já deixou o Vasco. A diretoria, portanto, promove uma pequena reformulação no grupo de atletas para a sequência da temporada.

A iniciativa de romper o compromisso com Alex Teixeira partiu do próprio CRVG que procurou o representante do atacante para costurar o acordo amigável. Com o acerto selado entre as partes, enfim, chega ao fim mais uma passagem do jogador. O atacante agora está livre para buscar um novo destino em sua carreira.

