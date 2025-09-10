InícioEsportes
Vasco acerta a rescisão de contrato com o atacante Alex Teixeira

Jogador é cria da Colina e clube fez um emocionante comunicado nas redes sociais

Jogador é cria da Colina e clube fez um emocionante comunicado nas redes sociais - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco acertou a rescisão de contrato do atacante Alex Teixeira. A saída do jogador, de 35 anos, foi uma iniciativa da própria diretoria do clube. O time, de fato, chegou a um acordo amigável com o representante do atleta. O vínculo original do atacante com a equipe ia até o mês de dezembro. Ele, portanto, não enfrenta mais o Botafogo nesta quinta-feira (11).

O clube, inclusive, já soltou um comunicado oficial sobre a saída do jogador. Na nota, o Vasco fez questão de confirmar que a decisão ocorreu em comum acordo.

“O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao cria da #BaseForte pelos serviços prestados e deseja êxito”, finaliza o comunicado.

Aliás, o CRVG fez questão de soltar um post bastante emocionante sobre a trajetória do jogador que é um dos ‘crias’ da Colina. Nas redes sociais, torcedores também fizeram questão de agradecer os serviços prestados.

Vasco deve desligar mais jogadores

A saída de Alex Teixeira, contudo, não deve ser a única no elenco. A diretoria vascaína, de fato, também negocia outras rescisões contratuais. Os jogadores Mauricio Lemos e Jean David, por exemplo, devem ser os próximos a deixar o clube. Loide Augusto, por exemplo, já deixou o Vasco. A diretoria, portanto, promove uma pequena reformulação no grupo de atletas para a sequência da temporada.

A iniciativa de romper o compromisso com Alex Teixeira partiu do próprio CRVG que procurou o representante do atacante para costurar o acordo amigável. Com o acerto selado entre as partes, enfim, chega ao fim mais uma passagem do jogador. O atacante agora está livre para buscar um novo destino em sua carreira.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/09/2025 20:26
