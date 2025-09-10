Escalação do Cruzeiro: Kaio Jorge é relacionado, mas segue como dúvida para o clássico

O Cruzeiro encerrou sua preparação para o clássico decisivo contra o Atlético. A partida, que ocorre nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A grande dúvida no time, contudo, é a presença do artilheiro Kaio Jorge. Ele foi relacionado para o jogo, mas sua escalação titular ainda é totalmente incerta.

A situação do artilheiro da equipe é cercada de muito mistério. Kaio Jorge sofreu uma pequena lesão muscular enquanto estava com a Seleção Brasileira. Apesar de estar concentrado com o restante do grupo, sua presença ainda não é garantida. Testes que serão feitos nesta quinta-feira (11) vão definir sua escalação. Caso não jogue, Gabriel Barbosa será o seu substituto.

Técnico do Cruzeiro tem boas notícias

O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, também recebeu algumas boas notícias. Os meias Matheus Pereira e Wanderson se recuperaram de dores que sentiam. A presença da dupla entre os titulares, portanto, é esperada pela comissão técnica. O zagueiro Fabrício Bruno, que jogou pela Seleção na terça-feira (9), também está confirmado no time.

Para o duelo decisivo da Copa do Brasil que ocorre no Mineirão, o Cruzeiro joga com uma grande vantagem. O time celeste venceu a partida de ida, na Arena MRV, pelo placar de 2 a 0. Dessa forma, a equipe pode até mesmo perder por um gol de diferença para avançar. Uma derrota por dois gols de diferença, contudo, leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Com essa grande dúvida no ataque, o provável time do Cruzeiro está montado. A equipe deve ser: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol (ou Kaio Jorge). O vencedor do clássico, enfim, irá enfrentar Athletico-PR ou Corinthians na semifinal do torneio.

