Renato destaca tempo para treinar e vê “domínio total” do Fluminense

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Após a partida no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho destacou que o período de treinos na Data Fifa foi fundamental para o elenco. Além disso, em análise do jogo, o treinador viu “domínio total” da equipe carioca.

“Temos que valorizar bastante nossa classificação. Muita gente critica nosso grupo. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, e eliminamos. Pegamos o Bahia nas quartas e eliminamos. Tenho que dar os parabéns para o meu grupo, é continuar acreditando. Estamos andando em três competições e não é nada fácil. Tivemos a Data Fifa, dei quatro dias de folga para eles, porque estávamos numa sequência direta desde a Copa do Mundo de Clubes. Tive a oportunidade de treinar quatro, cinco dias, principalmente a parte tática. Resultou no domínio total do Fluminense”, disse ele.

“Sabíamos que o Bahia iam se defender bem, por isso treinamos bastante para quebrar as linhas deles. Não conseguimos tanto no primeiro tempo, mas mudamos a forma de jogar no segundo e achamos os espaços. Quando falo que precisamos de tempo para treinar é isso. Jogar de três em três dias, no dia seguinte é recuperação, no outro dia treina 15 minutos e depois é jogo de novo. Procuro mesclar o grupo, dar oportunidade a todos, porque se não não aguentam. Fomos melhores lá na Bahia e aqui também. Eliminamos um grande clube do futebol brasileiro”, completou Renato Gaúcho.

“Não gosto de falar individualmente, mas me dá prazer ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, é um líder, deu aula de futebol”, destacou.

Vasco ou Botafogo?

Na semifinal, o Fluminense, portanto, vai encarar o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco. Os rivais, aliás, empataram na ida, em São Januário, por 1 a 1. A volta será na quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília). Renato Gaúcho não escolheu adversário para próxima fase.

“Eu respeito tanto o Botafogo quanto o Vasco. É um clássico, e clássico não dá para brincar, não. Tudo pode acontecer. Eu vi o primeiro jogo, foi bastante disputado. Pode ter certeza que vai ser bastante disputado amanhã também. Acho que, indiferente de quem passar, vai nos dar bastante trabalho. O importante é que nós passamos. Hoje eles assistiram ao nosso jogo, alguns estavam torcendo pelo Bahia, outros estavam vibrando com a gente. Amanhã é a nossa vez”, destacou.

Outros trechos de Renato Gaúcho

Semifinal: “Agora sim, porque a semifinal é dia 10 e 14 de dezembro, até lá o Campeonato Brasileiro já acabou. Então a gente vai esquecer a Copa do Brasil agora e depois a gente vai, pode ter certeza, pensar nela. Até lá, no próximo sábado, nós temos o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima terça-feira a gente já tem a Sul-Americana, que a gente vai mirar também, mas não vou deixar o Campeonato Brasileiro de lado”.

Canobbio: “Eu vi que não estava tão bem no primeiro tempo, mas é um jogador que se entrega, ele não para de correr e de ajudar na parte tática. O treinador gosta desse jogador. Fica fácil tirar quando ele está mal, mas dei moral para ele e voltou confiante. Teve personalidade para bater o pênalti e ainda fez a jogada, que ensaiamos na última segunda-feira, para o gol do Thiago”.

Bahia na retranca: “Eu sabia que a gente teria essa dificuldade. Nós não jogamos mal, o Bahia se defendeu bem também. Quando você não tem esses jogadores de um para um, fica difícil. Não é só no jogo de hoje, é em qualquer jogo. Quando o adversário estiver bem fechado e você não tem esse jogador, fica difícil de quebrar as linhas. No segundo tempo nós melhoramos, entrou o Lucho, que começou a pensar mais o jogo”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.