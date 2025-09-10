Asiáticos, africanos e parada na Europa: a rota da Seleção até a Copa

Com o desfecho das Eliminatórias da América do Sul, a Seleção Brasileira voltará a se reunir em outubro. O caminho a percorrer até a Copa do Mundo em junho de 2026 já é, em parte, conhecido: os amistosos de preparação a começar pela Coreia do Sul, dia 10, em Seul, e depois o Japão, no dia 14, em Tóquio. Novembro, por sua vez, reservará a Europa como destino.

Na última Data Fifa de 2025, portanto, o roteiro estabelece compromissos em Londres e Paris contra duas seleções africanas. A agenda tende a ser oficializada ainda em setembro. Marrocos e Tunísia, já classificados e com datas livres para o penúltimo mês do ano, aparecem como opções bastante viáveis. Mas países que ainda brigam por suas vagas no Mundial não estão descartadas de modo algum. A saber, África do Sul, Egito, Gana e Senegal, que resolverão suas situações em outubro.

O continente europeu também desponta como alternativa para receber as partidas frente a seleções de lá na Data Fifa de março – a que precede a última reunião do elenco para o Mundial. Contudo, os primeiros desafios da Canarinho em 2026 devem ocorrer nos Estados Unidos, a fim de que acordos comerciais sejam cumpridos.

Ideia pacífica na Seleção

De modo algum pretende-se ter como adversárias seleções que não sejam da primeira prateleira europeia. O anúncio de Carlo Ancelotti sobre os 26 nomes para o último amistoso antes da Copa será em maio. Já o sorteio que definirá os grupos do torneio ocorrerá em Washington DC, no dia 5 de dezembro.

Enquanto a data do sorteio não chega, a CBF agiu com prudência ao enviar representantes, nos últimos meses, em visita a centros de treinamento espalhados pelos Estados Unidos. A saber, em Atlanta, Kansas City, Orlando e Seattle.

