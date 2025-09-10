Escalação do Santos: Adonis Frías pode estrear como titular contra o Atlético

O Santos pode ter uma estreia entre os titulares para o jogo contra o Atlético. O zagueiro Adonis Frías, recém-contratado, pode ser a novidade na equipe. A partida, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, ocorre neste domingo (14), às 16h, na Arena MRV. O defensor argentino tem se destacado nos treinos. O bom ritmo de jogo do atleta, aliás, pesa a seu favor.
Dois fatores principais, de fato, podem garantir a estreia de Frías como titular. O primeiro é que ele vinha atuando normalmente pelo León, do México. Além disso, o zagueiro já trabalhou com o técnico Juan Pablo Vojvoda no Defensa y Justicia. A confiança do treinador no futebol do atleta, portanto, é um grande trunfo para ele.
A disputa pela vaga na zaga, contudo, tem outros concorrentes. O zagueiro João Basso, que era titular, está apenas retomando o ritmo de jogo. Ele voltou a treinar com o elenco na última semana após uma lesão. Outra opção para o setor é o jogador Zé Ivaldo, que foi elogiado por Vojvoda na última partida.
A comissão técnica do Santos, de igual forma, terá outros reforços importantes. O zagueiro Alexis Duarte e o volante Tomás Rincón retornam de suas seleções. A dupla se reapresenta ao clube nesta quinta-feira (11). Duarte, no entanto, ainda passará por alguns testes, já que será seu primeiro dia no clube.
A diretoria do clube, por fim, corre contra o tempo para regularizar seus reforços. Tanto Adonis Frías quanto Alexis Duarte ainda não tiveram seus nomes publicados no BID. Com esse cenário, o provável time é: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Caballero, Guilherme e Tiquinho Soares.
