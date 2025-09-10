Textor garante à Eagle não ‘levar’ Botafogo para Ilhas Cayman

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor informou em carta de compromisso à Justiça do Rio que os atos societários da Assembleia Geral Extraordinária do 17 de julho não serão válidos. Dessa forma, o empresário mostrou que não levará as ações do Glorioso para uma empresa nas Ilhas Cayman.

“As disputas judiciais estão terminando hoje e amanhã. Toda essa confusão começou com a ruptura na França, por causa da dificuldade dos políticos do futebol francês, e teve um efeito cascata nas percepções de como as mudanças poderiam ou não ocorrer no Brasil. Mas as coisas estão voltando ao normal”, contou John Textor, ao FogãoNet.

O empresário vê a carta como um sinal de boa fé da SAF do Botafogo para tentar amenizar os conflitos com outros acionistas da Eagle. A empresa, afinal, chegou a solicitar a suspensão das ações tomadas naquele 17 de julho. Um dos objetivos dos atos societários daquele dia era levar as ações do Bota para uma empresa nas Ilhas Cayman.

“Conforme amplamente divulgado em meios de comunicação, atualmente as partes e o Sr. John Textor estão em bons entendimentos e avançadas tratativas de acordo para encerrar todos os litígios existentes”, diz um trecho da manifestação, que pede o encerramento do processo diante da aparente “perda de objeto”.

Nesta quarta, Textor acompanhou parte do treino no Nilton Santos. Na quinta-feira, o norte-amerecano assistirá à partida entre Botafogo e Vasco, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.

