Presidente do São Paulo garante Morumbis em eventual semifinal da Libertadores

O presidente do São Paulo, Julio Casares, garantiu que uma eventual semifinal de Libertadores será no Morumbis. A declaração do dirigente busca afastar qualquer polêmica sobre um conflito de datas. O estádio do clube receberá um show da banda Imagine Dragons na mesma semana. Casares, contudo, afirmou que o palco passaria por uma “adaptação” para viabilizar a partida.

O possível conflito de agenda, aliás, ocorreria na última semana de outubro. A partida de volta da semifinal da Libertadores está marcada para o dia 29 de outubro. Já o show da banda americana Imagine Dragons ocorre no dia 31 do mesmo mês. O contrato, no entanto, prevê que o estádio seja cedido com cinco dias de antecedência.

O presidente do clube, no entanto, foi enfático ao garantir a realização do jogo em casa. Ele explicou que, caso o time avance, uma solução logística será encontrada.

“Caso aconteça de a gente avançar, não tem problema, vamos fazer o jogo no Morumbis com uma adaptação de palco e com condição para que o torcedor venha”, disse Casares.

Presidente do São Paulo foca nas quartas

Apesar de garantir a solução, o dirigente fez questão de manter os pés no chão. Ele ressaltou que o foco total do time, no momento, não está na semifinal.

“Nosso foco está nas quartas de final. Ainda temos uma escada para subir alguns degraus, e subir degraus na altitude, o que é mais cansativo”, afirmou o presidente do São Paulo.

O time tricolor, de fato, ainda tem um longo caminho pela frente na competição. O clube começa a decidir sua vida na Libertadores no próximo dia 18 de setembro. A equipe enfrenta a LDU, em Quito, no jogo de ida das quartas de final. A partida de volta, que ocorre no Morumbis, será no dia 25 de setembro.

