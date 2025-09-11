Garro celebra classificação e define o espírito do Corinthians: “Brigar por tudo”

O meia Rodrigo Garro foi um dos destaques da classificação do Corinthians. A equipe venceu o Athletico por 2 a 0, na Neo Química Arena, e avançou na Copa do Brasil. O jogo de volta das quartas ocorreu na noite desta quarta-feira (10). Após a partida, o jogador argentino celebrou o bom momento. Ele, inclusive, definiu qual deve ser a mentalidade do time para a sequência da temporada.

O Corinthians conseguiu uma vitória tranquila para garantir a vaga. O time já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. Em São Paulo, os gols foram marcados por Rodrigo Garro e pelo jovem Gui Negão. Com 3 a 0 no placar agregado, a equipe se classificou para a semifinal da competição pela quarta vez seguida.

Em sua entrevista, Garro ressaltou a mentalidade de entrega total do elenco. Para ele, o time não pode escolher quais competições ou jogos priorizar.

“Você tem que brigar por tudo, cada jogo, um jogo diferente, aqui não tem jogo mais ou menos importante”, afirmou o meia. “Estamos fazendo um trabalho muito bom. O time está bem fechado. Estou feliz pelo time que conseguiu esta vitória”, completou.

Garro destaca evolução do Corinthians

O jogador argentino também falou sobre a evolução da equipe nas últimas partidas. Ele acredita que os bons resultados são fruto da dedicação nos treinamentos.

“Fizemos um grande primeiro tempo, a gente conseguiu fazer o gol, que era importante para nós, ganhar em casa. O trabalho começa a se pagar”, disse Garro, comemorando o desempenho.

Apesar da euforia pela classificação, o meia já mira os próximos desafios. O jogador destacou a importância de levar o bom momento para o Brasileirão.

“Ficamos felizes, comprometidos de que tenhamos de pegar essa sequência de jogos e ficar mais em cima na tabela do Brasileirão”, projetou. “É descansar, porque teremos jogo importante”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.