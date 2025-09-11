Por redenção no Vasco, Vegetti reencontra o Botafogo, uma de suas vítimas favoritas

Há um ano, o Vasco avançou para a semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, eliminou o Athletico-PR, nos pênaltis, com Vegetti sendo o grande herói daquela partida. O destino reservou mais uma vez o dia 11 de setembro para o Cruz-Maltino tentar uma classificação, o que para o Pirata, pode representar a redenção.

Nesta quinta-feira (11), o Vasco enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, e Vegetti será titular. Isso contraria uma parte da torcida vascaína, que gostaria de um atacante mais técnico e veloz no time. O Pirata perdeu prestígio por causa dos gols perdidos em jogos após a Copa do Mundo de Clubes. No entanto, é de jogos decisivos que o argentino gosta e costuma aparecer.

O jogo de um ano atrás é um bom exemplo. O Vasco perdia por 2 a 0 para o Athletico-PR e estava com um jogador a menos devido a expulsão de Rayan. Com um cenário totalmente adverso, Vegetti acertou uma cabeçada improvável no final do primeiro tempo e manteve o Cruz-Maltino vivo no jogo. O time segurou o 2 a 1, mesmo resultado de São Januário, e avançou nos pênaltis. A classificação foi sacramentada por Vegetti, que cobrou a penalidade decisiva.

Segunda vítima favorita

Apesar do momento irregular, Vegetti é o artilheiro do Brasil, com 24 gols marcados. Mas o faro goleador tem faltado na Copa do Brasil, competição em que foi artilheiro em 2023. Na atual edição balançou a rede apenas uma vez, na primeira fase, contra o União Rondonópolis. Para mudar o panorama, nada melhor que uma das vítimas favoritas do argentino, que é o Botafogo.

Dos 57 gols marcados por Vegetti com a camisa do Vasco, quatro foram contra o Botafogo, rival que enfrentou sete vezes. Apenas o Fortaleza foi mais castigado pelo Pirata, sofrendo cinco gols em seis partidas. O Nilton Santos também traz boas recordações para o artilheiro. Ao todo foram quatro gols, em seis jogos. A torcida espera que o histórico seja mantido e que o goleador alcance a redenção.

