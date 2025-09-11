Defesa é trunfo para Cruzeiro garantir classificação na Copa do Brasil

O Cruzeiro tem uma boa vantagem para retornar às semifinais da Copa do Brasil depois de seis anos. Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, a Raposa pode perder por um gol de diferença para o Atlético, que confirmará a sua classificação.

Se não sofrer gols, o Cabuloso avança no torneio, o que é uma boa notícia na Toca da Raposa. Até aqui, o Cruzeiro não foi vazado na competição. São cinco jogos até agora na Copa do Brasil, com nove gols marcados e nenhum sofrido.

A solidez defensiva é uma das marcas do estilo de jogo de Leonardo Jardim. O português prioriza ter uma equipe organizada e com pouca exposição atrás. O trabalho defensivo começa no campo de ataque, com a disciplina de jogadores da parte ofensiva, como Matheus Pereira e Wanderson.

Além do trabalho tático, a equipe conta com boas peças no setor defensivo. Destaque para o goleiro Cássio, que defendeu um pênalti contra o CRB nas oitavas de final. Além dos zagueiros Lucas Villalba e Fabrício Bruno. O brasileiro estava com a Seleção e atuou como titular na derrota para a Bolívia, retornando para o clássico.

