InícioEsportes
Esportes

Defesa é trunfo para Cruzeiro garantir classificação na Copa do Brasil

Dupla de zaga cruzeirense ainda não sofreu gols na Copa do Brasil

Dupla de zaga cruzeirense ainda não sofreu gols na Copa do Brasil - (crédito: Fotos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Dupla de zaga cruzeirense ainda não sofreu gols na Copa do Brasil - (crédito: Fotos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro tem uma boa vantagem para retornar às semifinais da Copa do Brasil depois de seis anos. Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, a Raposa pode perder por um gol de diferença para o Atlético, que confirmará a sua classificação.

Se não sofrer gols, o Cabuloso avança no torneio, o que é uma boa notícia na Toca da Raposa. Até aqui, o Cruzeiro não foi vazado na competição. São cinco jogos até agora na Copa do Brasil, com nove gols marcados e nenhum sofrido.

A solidez defensiva é uma das marcas do estilo de jogo de Leonardo Jardim. O português prioriza ter uma equipe organizada e com pouca exposição atrás. O trabalho defensivo começa no campo de ataque, com a disciplina de jogadores da parte ofensiva, como Matheus Pereira e Wanderson.

Além do trabalho tático, a equipe conta com boas peças no setor defensivo. Destaque para o goleiro Cássio, que defendeu um pênalti contra o CRB nas oitavas de final. Além dos zagueiros Lucas Villalba e Fabrício Bruno. O brasileiro estava com a Seleção e atuou como titular na derrota para a Bolívia, retornando para o clássico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/09/2025 08:35
    x